بسکتبال آذربایجان شرقی، نیازمند حمایت / ثبت نتایج عالی با دستان خالی

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی با وجود اینکه یک تیم در لیگ دسته اول مردان دارد و تیم لیگ یکی بانوان این هیئت نیز اخیرا به سوپرلیگ باشگاه های کشور راه یافته است، یکی از هیئت هایی است که به لحاظ امکانات وضعیت نامطلوبی دارد و ورزشکاران این رشته حتی برای تمرین کردن، فضا و تایم لازم را در اختیار ندارند.

با این حال، هیئت بی پول و کم امکانات بسکتبال آذربایجان شرقی طی سال های اخیر موفقیت های زیادی را در چه در رده های پایه و چه در رده بزرگسالان به دست آورده و نشان داده است که اگر مدیریت خوب و آینده نگرانه وجود داشته باشد، کمبود امکانات مانعی برای پیشرفت این رشته دانشگاهی نخواهد بود. البته باید این نکته را نیز یادآور شد که سازمان ورزش شهرداری تبریز با حمایت های اخیر خود از بسکتبال، در پیشرفت و نتیجه گیری مقبول تیم های بانوان و آقایان نقش داشته است.

این شرایط بیانگر این نکته مهم است که چنانچه بسکتبال آذربایجان شرقی از حمایت مادی و معنوی لازم بهره مند باشد، می تواند در ثبت موفقیت در موارد مختلف از جمله نتیجه گیری تیم های بزرگسالان بانوان و آقایان و همچنین استعدادیابی به مراتب بهتر از وضعیت مطلوب کنونی عمل کرده و بسیار بهتر از سایر هیئت ها برای ورزش استان افتخارآفرینی کند. توفیق تیم های بسکتبال بانوان و آقایان با حمایت مالی شهرداری تبریز، نمونه ای از پتانسیل بالقوه بسکتبال استان است که نشان داد برای تبدیل شدن به پتانسیل بالفعل و رقم زدن نتایج درخشان، فقط نیاز به حمایت دارد.

عملکرد مقبول تیم آقایان در لیگ یک

در سال جاری نیز بسکتبال آذربایجان شرقی در قالب تیم های بانوان و آقایان شهرداری تبریز در مسابقات مختلف درخشان ظاهر شده و نتایج خیره کننده ای کسب کرده است.

در بخش آقایان، تیم بسکتبال شهرداری تبریز توانسته تا به اینجای رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور، عملکرد مقبولی داشته باشد. شهرداری در ۱۳ بازی خود در این مسابقات، ۱۹ امتیاز کسب کرده و در جایگاه هفتم قرار دارد، جایگاهی که با دو امتیاز بیشتر می تواند تا رده چهارم نیز ارتقا یابد چراکه تیم رده چهارمی نفت امیدیه یک بازی بیشتر انجام داده و ۲۱ امتیازی است و از این رو شهرداری چنانچه بتواند از بازی چهاردهم خود امتیازات کامل را کسب کند، جایگاه هفتمی اش را بهبود خواهد بخشید.

اما اوج کار بلندقامتان شهرداری تبریز در فصل جاری رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور زمانی بود که این تیم موفق شد در هفته چهاردهم در خانه تیم صدرنشین و بدون باخت شیمی دُرسلف تهران به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کرده و با این برد شیرین و با ارزش، ضمن پاره کردن نوار پیروزی های متوالی تیم بدون باخت شیمی دُرسلف، به رتبه چهارم جدول مسابقات بسکتبال دسته یک کشور صعود کند.

تیم شهرداری تبریز در ادامه رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور فردا جمعه ۲۶ دی در خانه از تیم رده سومی کاله مازندران پذیرایی خواهد کرد. در این بازی که از چارچوب رقابت های هفته شانزدهم به انجام می رسد، تیم شهرداری این فرصت را پیش روی خود می بیند تا با برتری برابر حریف مازنی اش، فاصله خود را با تیم های بالای جدولی کاهش دهد.

کاله تیم ۲۵ امتیازی و رده سومی جدول است و در ردیف تیم مدعیان نیز قرار دارد. این تیم برخلاف شهرداری تبریز، از شرایط مالی بهتری بهره مند است و تاکنون نیز توانسته نتایج قابل قبولی کسب کند.

موفقیت بی سابقه بسکتبال بانوان

اما همپای تیم مردان، در بخش بانوان نیز بسکتبالیست های آذربایجان شرقی در قالب تیم شهرداری تبریز حضوری بسیار خوب در رقابت های لیگ دسته اول داشتند. تیم بسکتبال بانوان شهرداری تبریز بعد از چندین ماه برگزاری مسابقات دسته یک باشگاه های بانوان کشور که بصورت متمرکز در استان های تهران، گلستان، ارومیه، کرمان و تبریز برگزار شد پس از رقابت های نزدیک و حساس سرانجام توانست در عین شایستگی و غلبه بر تیم های قدرتمند تهرانی در طول مسابقات با کسب مقام چهارمی همراه دو تیم تهرانی ستایش و سماء و تیم گرگانی صنایع غذایی عالیا(رعنا) به مسابقات بسکتبال سوپر لیگ باشگاه های کشور در سال ۹۴ راه پیدا کند.

موفقیتی در سایه همکاری جمعی

در خصوص آخرین وضعیت بسکتبال استان، کریم پاداش اصل رئیس هیئت و مدیر فنی تیم شهرداری تبریز گفت: تمامی موفقیت های اخیر بسکتبال استان مرهون حرکت جمعی و هماهنگ شده مسئولان باشگاه شهرداری و هیئت بسکتبال و اداره کل ورزش و جوانان حاصل شده که همگی با یک هدف مشخص برای اعتلای ورزش شهر و دیارمان در تلاش و پشتیبانی مالی و معنوی تیم ها بویژه تیم بسکتبال شهرداری هستند.

وی ادامه داد: بزودی درخواستی به مدیریت باشگاه شهرداری آقای دکتر سهرابی مرد پر تلاش ورزش شهرمان ارائه خواهیم داد تا در صورت موافقت نسبت به تشکیل تیم جوانان شهرداری که پشتیبان تیم بزرگسالان در سال های آینده خواهد بود، اقدام شود. چنانچه این تیم شکل بگیرد، نسبت به جذب بازیکنان با انگیزه و مستعد با تشکیل کارگروهی توانمند برنامه ریزی خواهیم داشت.

لزوم تداوم حمایت از تیم بانوان

پاداش اصل در ادامه با اشاره به صعود تیم بانوان شهرداری تبریز به رقابت های سوپرلیگ باشگاه های کشور، گفت: برای تداوم موفقیت های این تیم، نیاز به یک برنامه ریزی مناسب و همچنین حمایت های لازم وجود دارد. در مورد این موفقیت باید از مدیریت محترم باشگاه شهرداری تبریز آقای دکتر میر معصوم سهرابی و اعضاء محترم هیئت مدیره باشگاه تشکر و قدردانی کنم که موجبات حضور و شرکت بانوان را در مسابقات کشوری فراهم کردند.

پاداش اصل عنوان کرد: همچنین بازیکنان ارزشمند شهرمان که قهرمانی مسابقات امیدها و نیز نائب قهرمانی جوانان کشور را در سال جاری در پرونده افتخارات خود داشتند، توانستند به این موفقیت مهم دست پیدا کنند.

وی افزود: به دنبال توجه هیئت بسکتبال استان به بخش بانوان در کنار بخش آقایان، بانوان بسکتبالیست شهرمان با حمایت های مالی باشگاه شهرداری و همکاری های صمیمانه اداره کل ورزش و جوانان پس از پیروزی در مسابقات دسته دوم و موفقیت در دسته یک برای اولین بار در تاریخ ورزش بسکتبال استان به مسابقات سوپر لیگ باشگاه های کشور راه پیدا کرده اند.

رئیس هیئت بسکتبال استان که نماینده استان های منطقه هفت کشور نیز است، یادآور شد: این موفقیت در واقع برای اولین بار در منطقه شمالغرب کشور بود که بسکتبالیست های شایسته ما توانستند با صعود به مسابقات قهرمانی سوپر لیگ باشگاه های کشور، راه را برای پیشرفت هرچه بیشترستارگان بسکتبال استان هموار کنند.

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی صحیح برای ادامه فعالیت بسکتبالیست های بانوی استان و همچنین تداوم موفقیت های آنها این بار در مسابقات سوپرلیگ باشگاه های کشور، گفت: درخواست ما از مدیریت محترم باشگاه شهرداری صدور دستورات لازم و موافق جهت برنامه ریزی شایسته برای حضور مقتدرانه بازیکنان شهرمان در مسابقات سوپرلیگ باشگاه های کشور که اهمیت خاص خود را دارد، است و امیدواریم با حمایت مسئولان این تیم بتواند به روند موفقیت های خود همچنان ادامه دهد.

سالن اختصاصی، مهم ترین نیاز بسکتبال استان

کریم پاداش اصل در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از نیازهای اصلی بسکتبال استان نبود سالن اختصاصی است، عنوان کرد: اینکه بسکتبال استان سالن اختصاصی ندارد، یک مشکل اساسی برای ما است و به عقیده من چنانچه این مشکل برطرف شود، می توان شاهد تحولی بزرگ در پیشرفت و توسعه این رشته ورزشی در استان بود و در مجموع اختصاص یک چنین سالنی می تواند در آینده ثمرات خوبی برای ورزش استان درپی داشته باشد.



وی ادامه داد: البته از سال گذشته قرار بود که بسکتبال آذربایجان شرقی صاحب سالن اختصاصی شود و در واگذاری این سالن به هیئت بسکتبال استان، شخص مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نیز تلاش و مساعدت ویژه ای داشت اما متاسفانه تاکنون این امر مهم محقق نشده است. با در اختیار داشتن یک سالن اختصاصی، بسکتبال استان دیگر از نظر کمبود سالن برای تمرین و برگزاری مسابقات مشکلی نخواهد داشت.



رئیس هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی با اشاره به موفقیت ورزشکاران رده پایه این رشته، یادآور شد: یکی از اولویت های مهم و اساسی برای هیئت بسکتبال استان، توجه ویژه به استعدادها و بازیکنان رده پایه است و از این رو طی سال های اخیر در بخش پسران، همه تیم های استان در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان و همچنین در مینی بسکتبال موفق به حضور در جمع هشت تیم برتر کشور شده اند.





برگزاری دوره های آموزشی برای داوران و مربیان

پاداش اصل در ادامه به برگزاری کلاس های آموزشی، داوری و مربیگری در استان اشاره کرد و گفت: پیش از این و در سال ۹۰ کلینیک مربیگری با حضور آقای ماریو بلازونه ایتالیایی برگزار شده بود که مربیان زیادی طی مدت یک هفته زیر نظر این مدرس بین المللی آموزش های لازم در خصوص آخرین روش ها و تاکتیک های مربیگری در بسکتبال را فرا گرفتند. البته پس از این کلینیک، دوره های آموزشی متعددی برای داوران و مربیان استان برگزار شده و اخیرا نیز به منظور دانش‌افزایی مربیان بسکتبال آموزشگاه‌های استان، کلینیک تخصصی بسکتبال را با همکاری کمیته مربیان و مشارکت معاونت تربیت‌بدنی اداره کل آموزش و پرورش برگزار کردیم.

وی در این خصوص اظهار کرد: مدرس این کلاس بهزاد افرادی سرمربی تیم بسکتبال شهرداری تبریز و مربی تیم ملی نوجوانان فدراسیون بسکتبال کشور بود که به اتفاق علی جامبرسلامتی مسئول کمیته مربیان منطقه هفت کشور آخرین تکنیک‌ها و تمرینات جدید بسکتبال به مربیان تدریس شد. مدیریت این کلاس که در سالن قطران اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد، به عهده علی رجبی مسئول انجمن بسکتبال آموزشگاه‌ها بود و مقرر شد این کلاس‌ها در فاصله‌های زمانی محدود مجددا برگزار شود.

رئیس هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی عنوان کرد: داشتن مدرک مربیگری به منزله پاسپورت یا سندی ارزشمند برای ورود به دنیای تعلیم و تربیت و کسانی که عاشق کار و تلاش و سازندگی و تعلیم و تربیت هستند، است. همچنین به زودی ترتیب برگزاری کلاس ارتقاء درجه مربیگری با مجوز فدراسیون داده خواهد شد.

به گفته وی، هیئت بسکتبال استان در نظر دارد با جمع‌بندی نظرات مربیان نسبت به تشکیل کمیته‌های مختلف مینی، نونهالان، نوجوانان وجوانان و کمیته‌های استعدادیابی استان اقدام کند.

گفتنی است هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی با وجود عدم بهره مندی از امکانات اولیه از جمله سالن تمرین، به عنوان یکی از موفق ترین هیئت های استان شناخته شده و در بین هیئت های بسکتبال کشور نیز از اعتبار و توفیق مطلوبی بهره مند است.

گزارش از: محمود نصیرپور