حق زنجان در زمینه توسعه ادا نشده است / فرصتی بزرگ برای سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، استان زنجان را می توان جزو آن دسته از استانهایی به شمار آورد که به رغم برخورداری از ظرفیت ها و پتانسیل های مطلوب آنگونه که باید نتوانسته است روند توسعه صنعتی و سرمایه گذاری خوبی را طی کند و این همان نکته ای است که برخی صاحبنظران استان نیز بر آن تاکید دارند.

برخورداری استان زنجان از زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری و توسعه این استان را به عنوان یک استان مطرح همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار داده است ولی این روند همواره با چالشهای روبه رو بوده است به گونه ای که مولفه های مختلف در بروز این چالشها و سرمایه گریز شدن استان خود را نشان داده است.

بی شک استان زنجان همواره طی دولت های مختلف با حجم گسترده از سرمایه گذاری ها مواجه بوده و در این میان سرمایه گذارانی نیز بوده اند که این استان را برای اجرای طرح ها و پروژه های خود انتخاب کرده اند ولی بسیاری از این سرمایه گذاران نتوانسته اند روند اجرای اهداف سرمایه گذاری خود را به خوبی طی کنند.

عمدۀ فعالیت‌های صنعتی استان در زمینه ‌های صنعت سرب و روی، صنعت برق فشارقوی، تولید انواع نخ تایر، صنایع نساجی، صنایع فلزی، صنایع ساختمانی، صنایع غذایی، سلولزی، شیمیایی و صنایع معدنی است. وجود تعداد واحدهای تولیدی صنعتی ومعدنی بستر مناسبی درجهت ایجاد صنایع بالادستی و پایین دستی را فراهم کرده است.

وجود معدن سرب و روی انگوران «معدن انگوران از نظر عیار بالای فلزات موجود، از معادن نادر در جهان است» موجب شده که این استان در حال حاضر به عنوان قطب تولید روی کشور مطرح شده و زمینه لازم برای ایجاد صنایع جنبی آن از قبیل صنایع گالوانیزاسیون، تولید اکسید روی، پودر روی و سولفات روی را فراهم کند.

استان زنجان با داشتن واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ نقش تاثیر گذاری در اقتصاد کشور دارد و باید این پتانسیل روز به روز در استان تقویت شود هر چند به رغم برخورداری از این ظرفیت ها هنوز نتوانسته به حد مطلوب و واقعی در زمینه سرمایه گذاری دست پیدا کند.

حق استان زنجان در زمینه توسعه و سرمایه گذاری ادا نشده است

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: حق استان زنجان در زمینه توسعه ادا نشده است زیرا ما در زمینه صنعت و معدن رتبه پایین تری نسبت به میانگین کشور داریم.

محسن علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرمایه گذار نه تنها در استان بلکه در کشور جایگاه ویژه ای دارد و این اصل مهم رقابت بین مسئولین در استان ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار دغدغه اصلی مسئولین استانی و کشوری است، اظهار داشت: استان زنجان ظرفیت های بالقوه ای دارد که باید از آنها استفاده بهینه شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زنجان شاهراه ارتباطی شرق و مرکز به غرب و شمالغرب کشور است، گفت: این استان موقعیت استراتژیک دارد و وجود زیر ساختهای راه آهن، فرودگاه می تواند در جذب سرمایه گذار مثمر ثمر باشد.

علیمردانی بر لزوم تلاش برای جذب سرمایه گذار در استان اشاره کرد و افزود: مسئولین باید بیش از گذشته نسبت به جذب سرمایه گذار تلاش کنند.

وی تاکید کرد: همه مسئولین استانی باید هماهنگ باشند و برای سرمایه گذاری سرمایه گذار در استان زیر ساختها و بسترهای لازم را مهیا کنند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: باید مسئولین با آغوش گرم از سرمایه گذار استقبال کنند و مشکلات بر سر راه سرمایه گذاران در استان را رفع کنند.

علیمردانی تصریح کرد: بالای ۵۰ درصد از وسایط نقلیه در عرض ۴ ساعت می توانند خود را از مرکز به استان زنجان برسانند و این به نوبه خود یک امتیاز ممتاز برای سرمایه گذاری می باشد.

وی افزود: در سالهای آینده صنایع ما افتتاح می شوند و این مهم اشتغالزایی ۱۵۰ هزار نفری در استان را به دنبال خواهد داشت چرا که این طرحهای صنعتی پروژه های تاثیر گذار هستند و پیشرفت فیزیکی این طرحها ۲۰ الی ۵۰ درصد است .

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی یاد آورشد: باید ظرفیت تولید در استان بالا برود چرا که تحقق این مهم ظرفیت اشتغال را بالا می برد.

اگر می خواهیم استانی توسعه یافته در حوزه صنعت و معدن داشته باشیم باید مردم و مسئولین با سرمایه گذار همکاری لازم را داشته باشند و فرهنگ استقبال از سرمایه گذاردر جامعه به خوبی فرهنگسازی شود علیمردانی افزود: اگر می خواهیم استانی توسعه یافته در حوزه صنعت و معدن داشته باشیم باید مردم و مسئولین با سرمایه گذار همکاری لازم را داشته باشند و فرهنگ استقبال از سرمایه گذاردر جامعه به خوبی فرهنگسازی شود.

وی افزود: توجه به امر سرمایه گذاری در استان علاوه بر اینکه بر توسعه اقتصادی استان اثر می گذارد جلوی بسیاری از آسیبهای اجتماعی را می گیرد چرا که جرایمی همچون سرقت و اعتیاد از بیکاری نشات می گیرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر شرایط مناسب و فرش قرمز برای سرمایه گذار ایجاد کنیم بسیاری از مشکلات اجتماعی حل می شود.

بی شک وجود زیرساخت های مناسب همانند آزادراه، راه آهن، فرودگاه از یک سو و از سویی دیگر وجود معادن و ذخایر ارزشمند معدنی می تواند هر یک به تنهایی ارزشمند برای حضور سرمایه گذار در استان باشد ظرفیتی که با یک برنامه ریزی مناسب می توان بهترین بهر برداری را از آن کرد.

همچنین مدیر کل اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری زنجان گفت: در سرمایه گذاری الزاماتی وجود دارد که اشتغال را ایجاد می کند و بسترهای لازم برای سرمایه گذاری را دولت انجام می دهد.

کریم حسینخانی تاکید کرد: متاسفانه توان مالی ما آنقدر نیست که به تنهایی طرحهای سرمایه گذاری را ایجاد بلکه با دعوت از سرمایه گذار بخش خصوصی طرحهای خود را اجرای می کند.

وی با اشاره به اینکه حضور سرمایه گذار در استان نیاز به همدلی و همگامی و هم قدمی دارد گفت: مسئولین باید از سرمایه گذار به خوبی استقبال کنند و این بدین معنا است که باید در تامین زیر ساختها و بسترها ی لازم برای سرمایه گذاری همکاری و مساعدت لازم را داشته باشند.

مدیر کل اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری زنجان با بیان این که عرصه سرمایه گذاری مهیا شود، اشتغال هم ایجاد می شود، گفت: برخورد با سرمایه گذار باید خوب و عاقلانه باشد .

حسینخانی افزود: باید دیدگاه فرهنگی استان نسبت به جذب سرمایه گذار تقویت شود چرا که متاسفانه امروز می بینیم که بعضی از مسئولین استانی ما در صدور مجوز و تامین زیر ساختها برای راه اندازی طرح سرمایه گذار وقت کشی می کنند و این امر خود باعث می شود سرمایه گذار سرمایه خود را در جای دیگربه گردش مالی بیندازد.

استان زنجان در زمینه جذب سرمایه گذار جایگاه خوبی ندارد

وی خاطر نشان کرد: استان زنجان در زمینه جذب سرمایه گذار وضعیت خوبی ندارد چرا که آن طور که باید در استان از سرمایه گذاران استقبال خوبی انجام نگرفته است.

مدیر کل اقتصادی و سرمایه گذاری استانداری زنجان گفت: ما منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی الکترونیک و آی تی را در دستور کار داریم باید زمینه لازم را برای احداث این دو طرح مهم را آماده کنیم و باید این کار اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد استان را رقم بزنیم.

حسینخانی: ایرادهای بی مورد و بی جا از سرمایه گذاران باعث می شود که سرمایه گذار سرمایه خود را در جای دیگر استفاده کند حسینخانی افزود: تلاش کنیم که اولویت استان را لحاظ کنیم و گیرهای بی جا کنار گذاشته شود تا سرمایه گذار به راحتی و آرامش بتواند در استان سرمایه گذاری کند. واگرنه ایرادهای بی مورد و بی جا از سرمایه گذاران باعث می شود که سرمایه گذار سرمایه خود را در جای دیگر استفاده کند.

حسینخانی افزود:باید فرهنگ توسعه سرمایه گذاری در استان تقویت شودو فرهنگ جامعه خود را با این مهم تلفیق دهد.

ناصر صیدی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت ۷۰ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان زنجان گفت: تنها ۳۰درصد از واحدها در این شهرکها به خاطر مشکل بازارمصرف ، اختلاف بین شرکا، مشکل نقدینگی و تامین مواد اولیه تعطیل شده اند.

وی اظهار داشت: استان زنجان ۱۱ شهرک و دو ناحیه صنعتی دارد و دهه فجر امسال هم دو شهرک صنعتی و یک ناحیه صنعتنی در شهرستان زنجان کلنگ زنی می شود و یک شهرک صنعتی هم در شهرستان سلطانیه کلنگ زنی می شود و ما زمینها را تحویل گرفتیم.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان گفت: با راه اندازی این شهرکها اشتغال زیادی در استان ایجاد می شود.

وضعیت سرمایه گذاری در زنجان نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است

صیدی تاکید کرد: خوشبختانه وضعیت سرمایه گذاری در استان نسبت به سالهای قبل بهتر شده چرا که در نه ماهه سالجاری ۱۶ واحد تعطیلی به چرخه فعالیت بازگشتند و هزار و ۶۰۴ نفر به تعداد شاغلین در این واحدها اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در زنجان نسبت به سالهای قبل ۱۵ درصد رشد داشته است گفت: مدیران در دولت تدبیر و امید همکاری خوبی را نسبت به سالهای گذشته با سرمایه گذاران داشته اند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان یاد آورشد: در نه ماهه سال گذشته سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون هزینه لازم برای اجرای پروژه های عمرانی بوده در حالی که در نه ماهه سالجاری ۱۱ میلیارد تومان برای اجرای پروژه های عمرانی هزینه شده که این میزان در سالجاری ۴ برابر شده است.

صیدی گفت: ما الان در حال رایزنی با سرمایه گذار هستیم تا در زنجان سرمایه گذاری کند و برای توسعه اقتصاد استان زنجان این شرکت زیر ساختهای لازم برای جذب سرمایه گذار را دارد.

صیدی: زنجان اولین استان در کشور است که در گاز دار کردن شهرکهای صنعتی حرف اول را می زند

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان گفت: زنجان اولین استان در کشور است که در گاز دار کردن شهرکهای صنعتی حرف اول را می زند و تنها دو شهرک صنعتی انگوران و افق فاقد گاز هستند.

صیدی ابراز کرد: شهرکهای صنعتی استان زنجان به کلیه زیر ساختها از قبیل آب، برق و تلفن و گاز مجهز می باشد.

وی ابراز کرد: هزار و ۳۶۶ قطعه در ۱۳ شهرک صنعتی واگذار شده که از این تعداد ۶۴۵ قطعه زمین به واحد صنعتی تبدیل شده است.

صیدی تاکید کرد: در سفر رئیس جمهور به استان زنجان شهرک صنعتی الکترونیک و ای تی در زمینی به مساخت ۱۶۷ و در اتوبان زنجان به تهران است. در زنجان راه اندازی می شود و اشتغالزایی فراوانی را به دنبال دارد.

وی در ادامه گفت: راه اندازی این شهرک در توسعه فناوری و ارتباطات بسیار مهم است و اشتغال فراوانی را به دنبال دارد و هزار نفر در شهرک های صنعتی استان زنجان مشغول هستند.

بی شک استقرار صنایع باید روند پرشتابی به خود بگیرد و در کنار این امر حفظ وضعیت موجود صنعتی استان و رشد آن مانع از تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی خواهد شد.

گزارش از زهرا مقدمی