ثبت نام چهارمین دوره آزمون ادواری سنجش مهارت در قزوین آغاز شد

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ثبت نام چهارمین دوره آزمون ادواری سنجش مهارت تا ساعت ۲۴ روز جمعه سوم بهمن ماه ادامه دارد.

مدیركل آموزش فنی و حرفه ای قزوین بیان کرد: چهارمین دوره آزمون ادواری سنجش مهارت در تاریخ یک اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

حسینی درخصوص نحوه ثبت نام متقاضیان در چهارمین آزمون ادواری سنجش مهارت در سال ۱۳۹۳ بیان داشت: داوطلبان با مراجعه به سایت http://advari.irantvto.ir پس از خرید كارت اعتباری می توانند در حرفه مورد نظر خود ثبت نام کنند.

مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین با اشاره به مراحل اجرای آزمون های سنجش مهارت گفت: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله كتبی و عملی است و متقاضیان بر اساس حرفه انتخابی زمان ثبت نام خود در آزمون های کتبی شرکت خواهند نمود و در صورت قبولی و کسب حداقل نمره ۵۰ از ۱۰۰ مجاز خواهند بود در آزمون های عملی شرکت کنند.

وی افزود: داوطلبان شرکت در این آزمون ها می توانند از تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال جاری تا تاریخ ۲۹ بهمن ماه با مراجعه به سامانه http://advari.irantvto.ir و با درج شناسه پرداخت و شماره پرونده، و یا با درج مشخصات فردی، كارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

این مسئول یادآورشد: داوطلبان پس از شرکت در آزمون كتبی و كسب نمره قبولی براساس برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی اداراه سنجش استان برای شركت در آزمون عملی باید به حوزه های تعیین شده مراجعه کنند.