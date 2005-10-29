احمد منشي زاده و پيروز قرباني اولين و آخرين گلزنان دربي

به گزارش خبرنگار" مهر" وبه نقل ازپايگاه خبررساني فدراسيون فوتبال، تاكنون در پنجاه وهشت مسابقه اي كه بين دوتيم پرسپوليس و استقلال برگزارشده، 112 گل ازخط دروازه‌ها گذشته است وحالا فوتبال ايران منتظرثبت گل شماره 113 اين پيكار سنتي است.

آخرين گل اين مسابقه سنتي را در روز7 اسفند سال گذشته پيروزقرباني در دقيقه90 به ثمر رساند و زمينه ساز پيروزي 3-2 استقلال شد.

احمد منشي زاده از تيم تاج سابق درسال 1348 اولين گل اين ديداررا ثبت كرد و يحيي گل محمدي درسال 82، گل شماره 100پيكارسنتي پرسپوليس و استقلال را به ثمر رساند.

گفتني است: ديدار تيمهاي استقلال و پرسپوليس روزجمعه 13 آبان ماه در ورزشگاه آزادي تهران برگزارخواهد شد.