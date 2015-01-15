مشکلات استخدام سه هزار خوزستانی حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عماد شامگاه گذشته در جلسه شورای اداری با موضوع گزارش عملکرد دولت تدبیر و امید در خوزستان اظهار کرد: منابع انسانی همه امکانات را به حرکت وا می دارد و اگر مجموعه منابع انسانی در مجموعه دولت شکل نگیرد هیچ امکان اصولی و اساسی شکل نخواهد گرفت.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات دستگاه های اجرایی توانمندسازی نیروها در بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی است، همیشه نیروها وارداتی بودند که انگیزه را از کارشناسان گرفته اند.

دستگاه های اجرایی کادرسازی ضعیفی دارند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان در این خصوص اضافه کرد: استاندار خوزستان در جهت ایجاد انگیزش در نیروهای زیر مجموعه در سطح شهرستانها و مناطق محروم استان ابتکاری به خرج داد که براساس آن ۴۵ نفر از نیروهای کارشناسان از سطح فرمانداریها، بخشداریها از طریق استانداری آموزشهای لازم را فرا گرفتند، این آموزش ها به شکل آموزش استاد شاگردی و تئوریک بود.

وی بر لزوم استفاده دستگاه های اجرایی از این پایلوت تاکید کرد و گفت: در دستگاه های اجرایی کادرسازی به شکل ضعیفی انجام شده این حرکت باعث می شود که در آینده از دستگاهی به دستگاه دیگر نیرو تزریق نشود.

عماد به برگزار مراسم تکریم بازنشستگان در استانداری خوزستان اشاره کرد و افزود: نباید این تفکر برای بازنشستگان ایجاد شود که انسان های فراموش شده ای هستند بلکه می توان از تجارب و قابلیت های آنان در کنار مدیران استفاده کرد.

وی از تعیین تکلیف آزمون های استخدامی خرداد و اسفند 91 خبر داد و عنوان کرد: در این دو تاریخ آزمون های استخدامی برگزار شد اما به دلیل عدم تامین اعتبارات مالی افراد قبول شده جذب نشدند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان افزود: پس از پیگیرهای مستمر و جلسات مداوم، مشکل هر دو آزمون حل شد و می توانیم سه هزار نیروی توانمند، سالم و خوشفکر را به بدنه 26 دستگاه اجرایی تزریق کنیم.

وی ادامه داد: برای قبول شدگان آزمون اول در نیمه دوم بهمن کد استخدامی صادر می شود و از اسفند ماه می توانند مشغول به کار شوند و اوایل سال 94 نیز گزینش شرکت کنندگان آزمون دوم انجام می شود.

برون سپاری خدمات فساد اداری را کاهش می دهد

عماد با بیان اینکه هدف ما خدمت صادقانه و جلب رضایت مردم است، تصریح کرد: بحث نظر سنجی از مردم و رضایتمندی در دستور ار قرار گرفت که در این راستا 34 بازرس دعوت به کار شدند تا ملاکی برای ارزیابی دستگاه های اجرایی شد.

وی همچنین از اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و نقشه اصلاح نظام اداری خبر داد و بیان کرد: تفاهم نامه ای در ارتباط با برون سپاری و کاهش تصدی گری دولت در دستور کار قرار گرفت این حرکت باعث مبارزه با مفاسد اداری می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان اظهار کرد: اجرای فاز دوم واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت از دیگر پروژه‌های اجرایی سال گذشته در استان بود که از ادارات آبفا و مجموعه برق این کار شروع کردیم و در دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: برگزاری اجلاس سراسری نماز، ارتقا و توسعه استان در زمینه علم و فناوری، تدوین گزارش تفصیلی مزیتهای نسبی طرحهای توسعه و اجرایی در زمینه علم و فناوری و احداث پارک علم و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی در خوزستان و تجهیز و راه اندازی سایت آزمون ICDL برای نظارت بر آزمون‌های استخدامی از دیگر اقدامات انجام شده این معاونت است.