به گزارش خبرنگار مهر، این هفته همه فعالان اقامتگاههای بوم گردی یک دورهم نشینی در خانه نقلی کاشان برگزار کردند تا درباره مشکلاتشان صحبت کنند و اینکه بلاخره تصمیم گرفته شود که همه آنها می توانند یک انجمن، جامعه و یا اتحادیه تشکیل دهند یا خیر.

در این نشست مشخص شد که سه نفر به عنوان کمیته پیگیری مسئولیت بررسی شرایط را برعهده بگیرند و مرامنامه ای را تهیه کنند آن هم تا روز ۲۶ بهمن ماه. تا بلاخره مشخص شود که آیا این اقامتگاهها می تواند استاندارد و تشکل مستقلی را شکل دهد یا نه.

از طرف دیگر قرار شد تا در نمایشگاه گردشگری که اواخر بهمن برگزار می شود وظیفه پذیرایی و طراحی غرفه VIP سازمان میراث فرهنگی بر عهده اقامتگاههای بوم گردی باشد. این کار یک فرصت مناسب برای اقامتگاههای بوم گردی است. در این برنامه پورنگ پورحسینی، کارشناس طبیعت‌گردی معاونت گردشگری نیز حضور پیدا کرد هر چند که قرار بود مدیرکل طبیعتگردی در این برنامه حضور پیدا کند ولی پورحسینی پس از شنیدن صحبت‌های نمایندگان اقامتگاه‌های بوم‌گردی، گفت: ما پیشنهاد ایجاد یک جامعه را می‌دهیم. این نظر ماست. ولی شما باید انتخابات خود را برگزار کنید. ما در آن دخالتی نمی‌کنیم. این یک پیشنهاد است ولی شما می‌توانید مشخص کنید که چه تشکلی را انتخاب کنید. منتها این انتخابات باید شفاف بوده، همه دعوت شده و زودتر انجام شود.

فقط چهار سفیر به نشست رئیس سازمان میراث فرهنگی رفتند

نشست سفرای کشورهای آسیای غربی و مرکزی با رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره مرکز میراث ناملموس تهران در حالی برگزار شد که تنها چهار سفیر در این برنامه حضور یافتند.

نشست مرکز بین‌المللی میراث ناملموس کشورهای آسیای مرکزی و غربی عصر روز چهارشنبه در موزه ظروف مجموعه کاخ سعدآباد برگزار شد. در این برنامه از تمامی سفرای کشورهای خارجی در ایران برای آشنایی با مرکز مطالعاتی مقوله ۲ میراث ناملموس آسیای مرکزی و غربی دعوت شده بود اما تنها سفرای کشورهای ترکیه، پاکستان، فلسطین، آذربایجان حضور یافتند.

در این برنامه مسعود سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سخنرانی یادداشت شده خود را قرائت کرد و گفت: کنوانسیون جوان پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس کنوانسیونی است که به سرعت نظر کشورهای جهان را به خود جلب کرده است با آنکه تنها ۱۱ سال از عمر این کنوانسیون می گذرد اکنون شاهدیم که ۱۶۱ کشور به عضویت آن درآمده‌اند و این نشان از محبوبیت بالای این کنوانسیون نزد جهانیان دارد.

وی ادامه داد: با این حال مدعی می شویم که همه می‌توانیم آن گونه که از وضعیت فعلی بر می‌آید تمامی جنبه‌های آن به یک میزان مورد توجه قرار نگرفته است. از سویی شاهد افزایش سالانه آمار ثبت های جهانی هستیم اما از طرفی نیز می‌بینیم که مواردی مانند عملیاتی‌سازی کنوانسیون، ظرفیت سازی در سطوح محلی، کشوری یا منطقه ای، شناسایی برنامه های پاسداری موفق و ترویج آنها و امثال آن چندان مورد توجه نبوده اند تردیدی نیست که دستیابی به تعادل در این عرصه در گرو ظرفیت سازی و آگاهی افزایی است.

یک اتفاق بزرگ در حوزه گردشگری

قرار است یک اتفاق بزرگ در حوزه گردشگری بیفتد آن هم برگزاری جشن راهنمایان گردشگری کشور است که روزهای ۲۸ بهمن تا دوم اسفند ماه در مشهد برگزار می‌شود و در آن حدود ۷۰۰ راهنمای گردشگری حضور پیدا می کنند از سوی دیگر ۳۰۰ مهمان ویژه مانند سفرای کشورهای خارجی نمایندگان مجلس و مدیران کل میراث فرهنگی نیز حضور خواهند داشت در این برنامه اقامتگاههای بومی هم سهم قابل توجهی برای معرفی خودشان دارند.

قدمت سکونت در تهران به هفت هزار سال پیش رسید

کاوش های باستان شناسی در حفاریهای فاضلاب خیابان مولوی تهران منجر به شناسایی اسکلتی متعلق به هزاره پنجم پیش از میلاد شد.

محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار سر پرست گروه باستان شناسی طرح پژوهش باستان شناسی در جنوب بازار تهران گفت: این کشفِ منحصربه فرد سابقه سکونت در محدوده شهری تهران را تا هفت هزارسال به عقب می برد.

اسماعیلی جلودار خاطر نشان ساخت که تاکنون قدیمی ترین بقایای باستانی شناسایی شده در شهر تهران به تپه های قیطریه وحدود سه هزار سال پیش اختصاص داشت.

به گفته او این کاوش که در خیابان مولوی حدفاصل میدان های محمدیه تا قیام انجام شد همچنین به کشف آثار متنوع و پرشمار زیرسطحی زیادی انجامید.