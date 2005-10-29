مربيان داخلي انگيزه و جديت بيشتري دركار نشان مي دهند

به گزارش خبرگزاري" مهر" داوود عبدالله عرقطو تالوكار تيم ملي ووشو كه چند پيش با آسيب ديدگي ازناحيه مچ پا روبروشده بود، با ذكراين مطلب گفت: با روزي 6 ساعت تمرين آمادگي ام بهترشده ومشكل خاصي براي انتخابي درون اردويي نخواهم داشت.

عرقطو كه سابقه حضور درتورنمنت چين، مسابقات جهاني ماكائو، كاپ آزاد ايتاليا و دانشجويان باكو را دارد، درمورد حريفان خود گفت: عمده رقيبان تيم ايران، چشم بادامي هاي حوزه جنوب شرق آسيا هستند.

وي راز موفقيت آنها را در تداوم و پيوستگي درتمرينات و سختكوشي فردي دانست و افزود: به شخصه نسبت به كسب نتيجه دراين بخش اميدوار هستم، چرا كه تمرينات فراواني براي هماهنگي با تغييرات پشت سرگذاشته ام.

عرقطو تصريح كرد: گرچه مربيان چنيني از دانش بالايي برخوردارند، ولي مربيان داخلي انگيزه وجديت بيشتري دركارنشان مي دهند كه اين موضوع در روند روبه رشد اعضاي تيم ملي تاثيرات زيادي داشته است.