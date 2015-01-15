اردوغان نمی تواند نرسیدن تروریسم به ترکیه را تضمین کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه گفت: رژیم صهیونیستی به هیچ قطعنامه ای بین المللی که به نفع آنها نباشد پایبند نخواهند بود.

وی به پایبند نبودن ترکیه و اردن به قطعنامه های 2170 و2178 و همکاری این دو کشور با قطر و سعودی ها در زمینه اطلاعاتی و آموزش افراد مسلح و فراهم آوردن شرایط ورود آسان آنها به سوریه پرداخت.

الزعبی تاکید کرد: آیا کسی می تواند تضمین کند که تروریسم به کشورش نخواهد رسید؟آیا اردوغان می تواند تضمین کند که تروریسم به ترکیه، ریاض یا دوحه همانطور که در دمشق وجود دارند منتقل نشود؟

وی افزود: هر استراتژی برای مبارزه با تروریسم در سطح منطقه ای یا بین المللی باید همه جوانب شامل مناطقی که تروریستها در آن به سر می برند و راههای امداد رسانی و کمک مالی و حامیان آن بررسی کند.

الزعبی گفت: راه دیگری برای مقابله با داعش غیر از حملات هوایی وجود دارد و آن شناسایی منابع مالی و تسلیحاتی برای این گروهک است.

وزیر اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد: ما تروریسم را صرف نظر از منطقه جغرافیایی و کشوری که قربانی تروریسم می شود محکوم می کنیم خواه این اقدامات در پاریس،لندن،مادرید،دمشق،بغداد، قاهره یا غزه رخ دهد تروریسم است.کشورهای غربی و مزدوران آنها در اشاعه تفکر تروریستی و فرهنگ تروریستی دخیل هستند و مسئولیت دارند.

وی شرایط کنونی و فشارهای بین المللی و نقش سعودی ها و ترکیه را در راستای منافع رژیم صهیونیستی دانست و افزود: همه باید به همکاری برای مقابله با خطر واحد بپردازیم و مسئولان عراقی و سوری باید دیدار کنند.سوریه همچنان رژیم صهیونیستی را دشمن اول وتنها دشمن امت عرب می داند.سوریه همپیمانانی مانند ایران و روسيه دارد.

وی در پایان پیروزی سوريه را با وجود همه دشواری و حیله های دشمن نزدیک دانست.