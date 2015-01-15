در فیلمم دروغ نگفته ام/ با توهم به جشنواره فیلم فجر نیامدم

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «چهارشنبه 19 اردیبهشت» به کارگردانی وحید جلیلوند با شعار «نقد انسان و ستایش انسان است» در طرح «یک فیلم یک سلام» با حضور کارگردان و علی جلیلوند و محمدحسین لطیفی تهیه کنندگان و برزو ارجمند بازیگر این فیلم سینمایی در پردیس سینما ملت رونمایی شد.

در ابتدای این مراسم وحید جلیلوند درباره دلایل ساخت فیلم «چهارشنبه 19 اردیبشت» گفت: پیش از فیلمنامه این فیلم سینمایی روی فیلمنامه «چند ثانیه بیشتر» کار می کردم تا اینکه یکی از دوستانم محمدحسین اسکندرزاده پیش من آمد و رخدادی که برایش رخ داده بود تعریف کرد. از شنیدن ماجرا متاثر شدم و تصمیم گرفتم حادثه پیش آمده را به صورت فیلمنامه بنویسم که نگارش آن حدود 4 ماه و نیم به طول انجامید.

لطیفی یکی از تهیه کنندگان این فیلم سینمایی ادامه داد: در سریال «قلب یخی» نام وحید جلیلوند برده شد چون معتقدم او فیلمساز است و باید کار کند از همین رو فرصت ساخت فیلم «چهارشنبه 19 اردیبهشت» داده شد و خدا را شکر می کنم که امروز اشتباه نکردم و کاری خوب به سینمای ایران اضافه شده است.

علی جلیلوند تهیه کننده دیگر این فیلم اضافه کرد: بیش از 20 سال است که کنار برادرم کار می کنم و عموما دغدغه مشترکی داریم. وقتی ماجرا را تعریف کرد تصمیم گرفتم فیلم «چهارشنبه 19 اردیبهشت» را بسازم. از همین رو اواسط سال 92 فیلمنامه آماده را کنار گذاشتم و روی این فیلمنامه کار کردیم.

برزو ارجمند بازیگر «چهارشنبه 19 اردیبهشت» افزود: روزی که این فیلم پروانه ساخت گرفت آقای جلیلوند به من پیشنهاد بازی در این فیلم را داد. بازی در این فیلم ریسک بزرگی بود چراکه در 2 ماه برای 3 سکانس 18 کیلو وزن کم کردم.

محمدحسین لطیفی دیگر تهیه کننده این فیلم یادآور شد: احساس می کنم این فیلم با استقبال خوبی روبرو شود چون با صداقت دردی را بیان می کند. بدون شک وحید جلیلوند بهتر از من این فیلم را ساخت چون سوژه را به خوبی لمس کرده بود.

لطیفی در پاسخ به اینکه چه نیازی به تهیه کنندگی مشترک در این فیلم بود گفت: چون کار اول سینمایی وحید جلیلوند بود تصمیم گرفتم با علی جلیلوند تهیه کنندگی را بر عهده بگیریم تا وحید جلیلوند تمرکزش روی مسائل دیگر باشد.

ارجمند با اشاره به اینکه در این 20 سالی که بازیگر بودم تعداد فیلم های خوبم به اندازه انگشتان دستم نیست، گفت: همیشه تصور می کردم فیلم «روز سوم» بهترین فیلم من بوده اما به جرات می گویم «چهارشنبه 19 اردیبهشت» بهترین فیلمنامه بوده که خواندم و مطمئنم تمام مخاطبان در گروه های سنی مختلف با این فیلم ارتباط برقرار می کنند.

وحید جلیلوند در پایان شعار این فیلم را بیان کرد و گفت: «نقد انسان و ستایش انسان است» شعار فیلم است و مطمئن هستم با هیچ توهمی هرگز وارد جشنواره نشده ام و در فیلمم دروغ نگفته ام.