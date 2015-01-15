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۲۵ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۵۹

زخمی شدن جوان فلسطینی از سوی نظامیان صهیونیست

زخمی شدن جوان فلسطینی از سوی نظامیان صهیونیست

منابع فلسطینی از زخمی شدن یک جوان فلسطینی در اردگاه جنین در کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، منابع فلسطینی از زخمی شدن یک جوان فلسطینی در یورش نظامیان اشغالگر اسرائیل به اردوگاه جنین خبر دادند.

این منابع همچنین به بازداشت سه نفر از نزدیکان بسام السعدی از رهبران جهاد اسلامی اشاره کردند.

کد مطلب 2465464

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