تساوی دیدار امارات و بحرین در نیمه نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فوتبال جام ملت‌های آسیا در گروه C از ساعت 10:30 امروز با دیدار تیم های ملی امارات و بحرین ادامه پیدا کرد که این دو تیم در پایان نیمه نخست به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

بازیکنان دو تیم هنوز در زمین جای نیفتاده بودند که علی مبخوت مهاجم تیم ملی امارات از روی اشتباه مدافعان حریف دروازه بحرین را گشود. این گل در ثانیه 30 به ثمر رسید تا به نوعی سریع‌ترین گل جام نیز لقب گیرد.

امارات که از این گل روحیه گرفته بود در ادامه نیز بهتر ظاهر شد و در دقیقه 15 روی ضربه سر احمد خلیل تیر دروازه بحرین را به لرزه در آورد. بعد از آن بحرین کمی به خود آمد و در دقیقه 26 روی ضربه سر اوکون وانه به گل تساوی رسید.

در دقایق باقی مانده از نیمه نخست پس از این گل، تیم امارات بهتر از حریف ظاهر شد و در دقیقه 33 می‌توانست به گل دوم دست یابد که مدافع بحرین توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید. پس از آن تلاش دو تیم برای گشودن دروازه یکدیگر بی فایده ماند تا بازی در پایان نیمه نخست با تساوی یک بر یک خاتمه یابد.