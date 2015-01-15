محصولات کشاورزی و دامی ایران به روسیه صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خلج در اولین همایش و نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نخستین موضوعی که ما باید مدنظر قرار دهیم خوراک بهداشتی دام، گام تامین بهداشت دام، برآروده های دام و تامین غذای سالم برای انسان است.

وی افزود: بالغ بر ۱۳ عامل مخاطره آمیز بیولوژیک مشتمل بر عوامل باکتریایی، انگلی، ویروسی و تعداد قابل توجهی عامل شیمیایی، برخی آلاینده های دیگر، فلزات سنگین، سموم و آفات کشاورزی می تواند جیره غذایی دام ونهایتا انسان را تحت تاثیر قرار دهد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: در حال حاضر در کشور ۴۳۰ کارخانه تولید خوراک دام وجود دارد که همه آنها تحت نظر سازمان دامپزشکی هستند ضمن این که بالغ بر ۳۳۰ کارخانه مکمل سازی ضایعات و پودر ماهی نیز در کشور فعال است.

خلج اضافه کرد: آنچه مشخص است طی ۱۳ سال گذشته دولت تلاش کرده محصولات سالم تولید کند و هم اکنون تمرکز بیشتر ما بر روی تامین سلامت مردم است.

وی ادامه داد: تنها راهی که بتوانیم سلامت جامعه را تامین کنیم به عنوان راهکاری که دولت برای خروج از تورم می دهد تشویق و سلامت صادرات است، مزیت بخش کشاورزی در زیربخش های دام و طیور قابلیت های زیادی برای صادرات می یابد تا بتوانیم محصولی را به بازارهای کشورهای هدف صادر کنیم.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه الزامات بهداشتی کشورهای هدف تاکنون رعایت شده و سیر خوبی داشته است، افزود: بخش عمده گوشت مازاد مرغ ایران به کشورهای همسایه صادر می شود و در صورتی که کشورهای وارد کننده محصولات ایرانی، الزامات بهداشتی سخت گیرانه تری را در نظر بگیرند ما می توانیم آن الزامات را تامین کنیم.

خلج یکی از بازارهای بزرگ منطقه را روسیه دانست و گفت: روسیه و اتحادیه گمرکی آن شامل بلاروس و قزاقستان می تواند یکی از بازارهای بزرگ محصولات کشاورزی ایران باشد که طی رفت و آمدهای مسئولان دو کشور قرار است با رعایت الزامات بهداشتی کشور هدف، محصولات کشاروزی شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و سایر محصولات به روسیه صادر شود.