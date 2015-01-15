بلاتکلیفی غرامت ۳ مدرسه تخریب شده در خرم آباد/ ۱۶بار مکاتبه نتیجه نداد

به گزارش خبرنگار مهر، طی سالهای گذشته سه مدرسه در محدوده طرح های شهری شهرداری خرم آباد برای تعریض خیابانها و معابر تخریب شد که همچنان در ازای این مدارس هیچ زمینی در اختیار آموزش و پرورش برای ساخت مدرسه به عنوان معوض مدارس تخریب شده قرار نگرفته است.

این دستور کار بارها در جلسات مختلف شورای آموزش و پرورش مطرح و حتی یک بار نیز معاون عمرانی استاندار لرستان به عنوان حکم میان این دو دستگاه انتخاب شده ولی تاکنون نتیجه ای در این زمینه حاصل نشده است.

محمد مهرابی شهردار سابق خرم آباد در جلسه تیرماه سالجاری شورای آموزش و پرورش استان وعده کرده بود که ۱۰ روزه این مشکل را حل خواهد کرد، مشکلی که به رغم گذشت شش ماه از وعده شهردار قبلی حل نشده تا توپ به زمین شهردار جدید خرم آباد بیاید.

گودرز کریمی فر صبح پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان که در محل استانداری لرستان برگزار شد چهار دستورکار را مطرح کرد و اظهار داشت: یکی از مهمترین مصوبات اخیر این شورا که تا کنون بلاتکلیف مانده است تعیین تکلیف مابه ازای سه ملک آموزش و پرورش بوده که توسط شهرداری خرم آباد برای اجرای پروژه های مربوط به مبلمان شهری تخریب شده است.

وی افزود: در حال حاضر این املاک به تصرف شهرداری خرم آباد درآمده است که در شورای قبلی آموزش و پرورش استان بنا شد شهرداری جایگزین این املاک را به آموزش و پرورش داده و رضایت این سازمان را جلب کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان عنوان کرد: علیرغم اینکه آموزش و پرورش لرستان تا کنون با شهرداری خرم آباد ۱۶ مرتبه مکاتبه کرده و مراجعات مکرری داشته متاسفانه تا امروز به نتیجه نرسیده ایم و آموزش و پرورش نتوانسته است به حق خود برسد.

کریمی فر پیشنهاد داد: با توجه به اینکه شهرداری ملک خالی در جنب اداره آموزش و پرورش دارد اگر این ملک با قیمت کارشناسی به این اداره کل فروخته شود مشکل آموزش و پرورش نیز رفع خواهد شد.

شهردار خرم آباد در پاسخ به این پیشنهاد گفت: شهرداری خرم آباد برای در اختیار گذاشتن ملک مورد نظر به آموزش و پرورش مشکلی ندارد ولی مشکل آنجا است که ملک نامبرده بابت طلب ارتش از شهرداری خرم آباد به رهن ارتش درآمده است.

یحیی عیدی بیرانوند افزود: ارتش بابت ساخت چهار راه طیب که در زمان شهردار وقت "ساکی" ساخته شده است طلبی را از شهرداری ادعا می کند که برای این منظور شهرداری خرم آباد را به مبلغ دو میلیارد تومان جریمه کرده اند و در زمان شهردار قبلی محمد مهرابی این ملک را به رهن خود درآورده اند.

بنابراین گزارش مقرر شد با پیگیری های صورت گرفته از جانب شهرداری خرم آباد و با توجه به برخی طلب هایی که شهرداری از ارتش دارد این ملک از رهن ارتش خارج شده و در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان این مطلب که سه مورد از دستورکار های این جلسه به شهرداری مربوط می شود اظهار داشت: مطابق ماده ۱۶ قانون شوراهای آموزش و پرورش همه شهرداری ها موظفند بخشی از عوارض دریافتی خود را به حساب های آموزش و پرورش واریز کند.

کریمی فر افزود: در شهرستان خرم آباد تا به امروز یک ریال از دریافت عوارضی های شهرداری به حساب آموزش و پرورش این شهرستان واریز نشده است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که در متن این ماده آمده است با توجه به نیازهای پیش بینی شده در طرح های تفصیلی شهرها شهرداری موظف است بخشی از هزینه های خرید زمین و ساخت فضاهای آموزشی را از سازندگان واحدهای تجاری دریافت و به حساب خزانه واریز کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: مطابق تبصره یک این ماده شهرداری ها مکلفند نسبت به صدور هر پروانه ساخت تجاری به میزان پنج درصد از عوارض را اخذ کرده و به حساب آموزش و پرورش واریز کنند و نگهداری این مبلغ بصورت امانت در اختیار شهرداری ها است.

کریمی فر با بیان این مطلب که این سازمان از سال ۹۰ تا کنون مراجعات زیادی در این خصوص به شهرداری خرم آباد داشته ولی کسی در این زمینه پاسخگو نیست افزود: انتظارداریم مصوب شود تا آموزش و پرورش استان بتواند بخشی از اعتبارات لازم را برای ساخت و سازهای فضاهای آموزشی خود تامین کند.

شهردار خرم آباد در پاسخ به این ادعای مطرح شده گفت: آیتم های حصول عوارض شهرداری بسیار زیاد هستند و متاسفانه در سیستم نرم افزار شهرداری خرم آباد برای گرفتن عوارض این آیتم ها تفکیک نشده اند.

عیدی بیرانوند افزود: پیگیری این قضیه خواهیم بود و سعی می کنیم با برگزاری جلسات متعدد نقص موجود در سیستم نرم افزاری شهرداری را برطرف کنیم.

مقرر شد این موضوع با پیگیری معاون عمرانی استانداری لرستان تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری شود.