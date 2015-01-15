شارلی ابدو قتل عام مسلمانان بوسنی را هم دست انداخته بود

به گزارش خبرگزاری مهر، از «شارلی ابدو» که یک مجله فکاهی گمنام فرانسوی بود، این روزها به وفور در رسانه های غربی یاد می شود. این نشریه طی سال های اخیر چندین بار به خاطر بازنشر کاریکاتورهای موهن یک نشریه دانمارکی جنجال آفریده است.

شارلی ابدو که هفته گذشته شاهد حمله مسلحانه و کشته شدن چند نفر از اعضای تحریریه خود بود، در شماره روز گذشته اش نیز بار دیگر به رسم ناپسند خود ادامه داده و این بار کاریکاتور جدیدی از پیامبر اسلام را در صفحه نخست خود منتشر کرد.

اما انتشار این کاریکاتورها تنها موردی نیست که در آن به ارزش های اسلام و مسلمانان توهین می شود. مجله فرانسوی در زمان جنگ بوسنی نیز به چنین اقدامی دست زده است. کاریکاتوری که به تازگی از شارلی ابدو در شبکه های اجتماعی منتشر شده نشان می دهد این نشریه به اصطلاح فکاهی به هیچ ارزش دینی و انسانی پایبند نیست.

عنوان این کاریکاتور که به کشف گورهای دسته جمعی پس از قتل عام مسلمانان در شهر صربرنیستا اشاره دارد «پلاژ» است.