هيات مديره جديد انجمن صنفي موسيقيدانان انتخاب مي شوند

"فرامرز رضا پور" رئيس هيات مديره انجمن صنفي هنرمندان موسيقي، در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: در روز چهارشنبه 11 آبان ماه جلسه اي را با حضور مجمع عمومي خواهيم داشت كه در آن هيات مديره جديد انتخاب خواهند شد.

وي در مورد برنامه هاي اين نشست گفت : در ابتدا مجمع فوق العاده براي اصلاح برخي موارد در اساسنامه تشكيل مي شود و پس از مراسم افطار مجموع عمومي به منظور انتخاب هيات مديره جديد و همچنين بازرسان تشكيل مي شود.

اعضاء مي توانند ساعت 16 روز چهارشنبه به آدرس: ميدان تجريش، ابتداي خيابان مقصود بيگ، سالن آمفي تئاتر آموزش و پرورش منطقه يك مراجعه كنند.