به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال جوانان در مسابقات قطر در اولین دیدار خود به مصاف تیم ملی جوانان میزبان رفت که این دیدار را با نتیجه دو بر یک به سود خود به پایان رساند. دومین دیدار تیم ملی جوانان برابر جوانان دانمارک برگزار شد که ملی پوشان ایران این بازی را با نتیجه دو بر یک واگذار کردند و بدین ترتیب با یک برد و یک باخت پرونده تورنمنت تیم ملی جوانان در قطر بسته شد.

تیم ملی نوجوانان هم در اولین دیدار خود به مصاف تیم اسپایر قطر رفت که این دیدار با نتیجه یک بر صفر واگذار کردند اما در ضربات پنالتی که با توافق طرفین زده در پایان بازی زده شده، ملی پوشان نوجوان ایران پیروز شدند.

در دومین دیدار نیز ملی پوشان نوجوان به مصاف تیم نوجوانان دانمارک رفتند که این دیدار نیز با نتیجه چهار بر دو به سود دانمارکی ها به پایان رسید و در نهایت تیم ملی نوجوانان ایران با دو باخت قطر را به مقصد ایران ترک کردند.