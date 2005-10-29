نقل و انتقال دانشجويان بيشترين مشكل را براي دانشگاه هاي شهريه اي ايجاد مي كند // دانشگاه هاي پيام نور منطقه چهار، 30 درصد افزايش ظرفيت داشته اند

دكتر كريمي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: دانشگاه پيام نور مانند ديگر دانشگاه ها آيين نامه جديد نقل و انتقال دانشجويان را اجرا كرده است. با توجه به اينكه آيين نامه جديد است و به تازگي به اجرا در آمده است مشكلات كلي را براي تمامي دانشگاه ها به وجود آورده است.

رييس منطقه چهار دانشگاه پيام نور در ادامه افزود: در اين خصوص دانشگاه هايي كه با شهرهاي اطراف خود فاصله كمتري دارند، با تراكم بيشتري از سوي دانشجويان مواجه شده اند. در اين رابطه در منطقه چهار دانشگاه پيام نور، شهرهاي يزد و كرمان بيشترين و شهرهاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان كمترين مشكل را داشته اند.

وي خاطرنشان كرد: اميدواريم وزارت علوم، تمهيداتي را جهت رفع اين مشكلات ارائه دهد تا اين آيين نامه در سال هاي آينده با مشكلات كمتري روبرو شود.

كريمي در خصوص افزايش ظرفيت سال جاري در منطقه چهار دانشگاه پيام نور افزود: افزايش ظرفيت دانشگاه هاي كشور در سال جاري در مقايسه با سال هاي گذشته بيشتر بوده است. تمامي مراكز دانشگاه پيام نور نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با افزايش ظرفيت دانشجو مواجه بوده اند.

وي اظهار داشت: اين سير صعودي افزايش ظرفيت در رشته ها و واحدهاي تازه تأُسيس محسوس تر است. همچنين با افزايش علاقه دانشجويان به انتخاب رشته هاي علوم پايه و فني اين رشته ها در دانشگاه پيام نور از بيشترين افزايش ظرفيت برخوردار بوده است. به طور كلي دانشگاه هاي مستقر در منطقه چهار دانشگاه پيام نور در سال جاري با افزايش 30 درصدي ظرفيت مواجه بوده اند.