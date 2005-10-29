كشته و زخمي شدن 17 پليس عراقي و نظامي آمريكايي/ اتخاذ تدابير شديد امنيتي براي برگزاري انتخابات پارلماني درعراق

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، ارتش آمريكا آماده اين مي شود كه قصرصدام را درتكريت به عراقي ها بازگرداند.

اين درحالي است كه يكي ازژنرال هاي ارتش آمريكا با بيان اين مطلب كه تقريبا بيش ازنيمي ازعمليات هاي منطقه تكريت با دخالت نيروهاي ائتلاف و يا بدون دخالت اين نيروها انجام مي شود، تاكيد كرد براين باوراست كه شرايط براي كاهش نيروهاي ائتلاف دراين منطقه بسيارمناسب است.

پليس كركوك اعلام كرد درپي انفجاربمبي درنزديكي يك دستگاه گشتي آنها دراين شهردو پليس كشته و سه تن ديگرزخمي شدند.

از بعقوبه نيزخبرمي رسد 7 تن از سربازان عراقي امروز با حمله افراد مسلح به يك پست ايست و بازرسي زخمي شدند.

ارتش آمريكا با صدور بيانيه اي اعلام كرد به دنبال انفجاربمبي درمسيرعبوركاروان نظاميان آمريكايي، يك نظامي درشهر بيجي كشته و 4 تن ديگر زخمي شدند.

اين درحالي است كه موفق ربيعي مشاور امنيت ملي عراق با اعلام اين مطلب كه عمليات تروريستي طي هفته ها يا ماه هاي آتي به پايان نمي پذيرد ، تاكيد كرد عراق جزئي ازخاورميانه و جهان است وتروريسم هم پديده اي جهاني است.

وي افزود: براي برقراري امنيت درعراق طي برگزاري انتخابات پارلماني دراين كشورتدابيرامنيتي ويژه اي اتخاذ شده است.