نارضایتی مردم جزیره خارک از وضعیت درمان

به گزارش خبرنگار مهر، عسکر زارعی صبح پنجشنبه در نشست با مسئولان سازمان تامین اجتماعی به اهمیت و جایگاه ویژه جزیره خارک اشاره کرد و اظهار داشت: جزیره خارک نماد استقامت و پایداری ایران اسلامی است و در دوران دفاع مقدس این موضوع به اثبات رسید.

وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس این جزیره بیش از دو هزار و 800 بار مورد حمله دشمن قرار گرفت که به اندازه تعداد روزهای جنگ بود ولی هیچ‌گاه صادرات نفت از این جزیره قطع نشد.

بخشدار ویژه جزیره خارک ادامه داد: جزیره خارک را به نماد ایثار و مقاومت در کشور عنوان می کنند ولی در این جزیره شاهد آن هستیم که افراد بومی این جزیره از کوچکترین امکانات برای رفاه نیز بی بهره هستند.

وی با عنوان اینکه خارگ به لحاظ اهمیت و حساسیت از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است، بیان کرد: علی‌رغم حضور 60 ساله تامین اجتماعی در این جزیره و تعداد بالای بیمه شدگان در خارک، این سازمان خدمات کم و محدودی را ارائه می‌کند.

زارعی عنوان کرد: درخواست دیرینه مردم جزیره خارک احداث بیمارستان و کلینیک توسط تامین اجتماعی در این جزیره است که امیدواریم با تلاش مسئولان تامین اجتماعی محقق شود.

بخشدار ویژه جزیره خارک تصریح کرد: از دیگر درخواست‌های مردم جزیره ای است که تفاهم‌نامه‌ای بین تامین اجتماعی و بیمارستان نفت برای ارائه خدمات درمانی با قیمت مناسب امضا شود.