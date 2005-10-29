روزنامه همشهري هرگز در اختيار حزب و گروهي خاص قرار نمي گيرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر محمد باقر قاليباف صبح امروز در مراسم توديع و معارفه مديرعامل و سردبير موسسه همشهري ، حفظ سرمايه هاي اجتماعي، ايجاد پل ارتباطي مطمئن بين مسئولان و مردم و پاسخگو كردن مديران را از جمله رسالت هاي بزرگ مطبوعات عنوان كرد و افزود: در اين راه گامهاي جدي اي برداشته شده است اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم.

شهردار تهران گفت: بالا بردن آگاهي هاي مردم و مشاركت پذير كردن آنها در عرصه هاي مختلف از رسالت هاي جدي مطبوعات است .

وي ، آموزش همگاني، ارتقا فرهنگ عمومي و شهرنشيني را اولين توقعات از مجموعه همشهري دانست و تصريح كرد: اهداف والاي انقلاب اسلامي، انديشه هاي تابناك حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري و همچنين اصول قانون اساسي چارچوب فعاليتهاي اين روزنامه را تعيين خواهد كرد و به غير از اينها همشهري به هيچ فرد يا گروهي نيايد احساس دين و بدهي داشته باشد.

شهردار تهران با تاكيد بر توسعه عرصه فكر و انديشه در درون و مخاطبان همشهري، يادآور شد: قانون، شرع ، انصاف و آزادگي حكم مي كند كه به هيچ وجه مجموعه همشهري در اختيار حزب يا گروهي قرار نگيرد.

قاليباف بررسي عملكرد دستگاهها را از جمله وظايف همشهري دانست و گفت : اين امر در حوزه شهرداري بايد به طور خاص پيگيري گردد.

وي ، درباره وظايف همشهري در اجرايي كرن فرهنگ شهروندمداري خاطر نشان كرد: بيان خواسته هاي به حق مردم و انتظارات آنها از مجموعه شهرداري و انعكاس صحيح معضلات شهر تهران از جمله انتظارات مديريت شهري محسوب مي گردد.

همچنين ، عليرضا شيخ عطار مديرعامل سابق موسسه همشهري نيز طي سخناني با اشاره به تيراژ بالاي اين روزنامه گفت : علت بالا بودن تيراژ به خاطر اين بود كه مخاطبان آن از يك طبقه متوسط شهري با تحصيلات نسبتا بالا و عمدتا غيرسياسي و فراجناحي و حزبي هستند.

به گفته وي ، روزنامه همشهري در اين مدت سعي كرده سخنگوي حزب و جناحي نباشد ، زيرا مخاطبان آن حزبي نيستند.

شيخ عطار از مديرعامل جديد روزنامه همشهري خواست تا به مسايلي چون احداث بزرگترين چاپخانه مطبوعات ايران ، گسترش پروژه فروش اتوماتيك روزنامه همشهري ، به روز كردن سايت روزنامه ، چاپ همشهري خارج از كشور و حمايت از حدود 2 هزار پرسنل اين روزنامه توجه لازم را كرده و در اولويت كارها قرار دهد.

وي اضافه كرد:روزنامه همشهري در خيلي از زمينه ها از جمله تيراژ ، واردات كاغذ، آگهي داشتن ضمائم از بزرگترين ها در كشور است.

در ادامه اين مراسم مهندس چيني فروشان مديرعامل جديد موسسه همشهري با اشاره به فراز و نشيب هايي كه اين روزنامه طي 14 سال گذشته طي كرده ، اظهار داشت: تلاش خواهيم كرد تا اين روزنامه در جامعه پرتلاطم مطبوعاتي كشور با سلامت نفس و در چارچوب هاي اعلام شده از سوي شهردار تهران به رشد خود ادامه دهد.

وي با تاكيد بر فراهم سازي فضايي شاداب و پرنشاط در موسسه همشهري ، افزود: روزنامه همشهري از يك سو سخنگوي مردم و انعكاس دهنده درد دل ها ، ارزوها ي شهروندان است و از سوي ديگر بايد مشكلات كلان شهر بزرگي مانند تهران را به اطلاع همه برساند لذا بايد استقلال نسبي داشته و فراتر از يك جناح يا گروه عمل كند.

بنابر گزارش "مهر" حجت الاسلام زائري سردبير جديد روزنامه همشهري نيز در اين مراسم طي سخناني با اشاره به متن نامه حضرت امير المومنين علي (ع) به مالك اشتر گفت: امام علي(ع) در نامه خود به خطر بي توجهي مديران به تمكن مالي نيروها و پرسنل خود اشاره كرد موضوعي كه در تمام جاها بويژه رسانه ها بسيار مشاهده مي شود يك مدير بايد پرسنل خود را از امكانات اوليه ، درآمد كافي و .. بهره مند كندتا آنها از طمع در اموال ديگران برحذر بمانند.

به گفته وي ، در شرايطي كه روزنامه نگاران بايد حريم و حقوق شهروندان را پاس بدارند اگر به خود انها بي اعتنايي شود اين مسئله خطر بزرگي است .

سردبير جديد روزنامه همشهري همچنين با استناد به نامه حضرت به خطر عدم اقدام اشاره و تصريح كرد: در رسانه ها برخي از مديران كوتاه فكر خود را مميزي مي دانند و از پخش نشدن صحنه هاي آموزش دهند به مخاطب غم به دل راه نمي دهند در حاليكه قبل از چاپ متن يا تصويري ناچيز با ذره بين به دنبال يافتن بهانه اي مي گردند و در مقابل نگران عدم چاپ مطالب ضروري نيستند.

گفتني است ، در خاتمه اين مراسم ، با حضور دكتر قاليباف و مهندس چمران شهردار و رييس شوراي اسلامي شهر تهران ضمن تقدير از تلاش هاي علي اكبر اشعري و عليرضا شيخ عطار ، حكم حجت الاسلام زائري و مهندس چيني فروشان ، سردبير و مديرعامل جديد روزنامه همشهري اعطا شد.