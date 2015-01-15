منطقه النباعی در صلاح الدین عراق پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، منابع امنیتی اعلام کردند: نیروهای امنیتی و مردمی امروز منطقه النباعی از توابع الدجیل در جنوب تکریت در استان صلاح الدین را به طور کامل از داعش پاکسازی کردند.

این منابع بیان کردند: در عملیات آزادی سازی این منطقه 12 داعشی به هلاکت رسیدند و سه خودرو سوزانده شد.

نیروهای امنیتی عراق قبلا بخشهایی از منطقه النباعی را آزاد کرده بودند.

از سوی دیگر سعد معن سخنگوی وزارت کشور عراق گفت: پرونده امنیتی شهر بغداد به تدریج به وزارت کشور واگذار می شود.

وی افزود: طرح انتقال این پرونده به وزارت کشور در دو مرحله انجام می شود.