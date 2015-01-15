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۲۵ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۴۰

منطقه النباعی در صلاح الدین عراق پاکسازی شد

منطقه النباعی در صلاح الدین عراق پاکسازی شد

منابع عراقی از پاکسازی منطقه النباعی در استان صلاح الدین عراق به طور کامل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، منابع امنیتی اعلام کردند: نیروهای امنیتی و مردمی امروز منطقه النباعی از توابع الدجیل در جنوب تکریت در استان صلاح الدین را به طور کامل از داعش پاکسازی کردند.

این منابع بیان کردند: در عملیات آزادی سازی این منطقه 12 داعشی به هلاکت رسیدند و سه خودرو سوزانده شد.

نیروهای امنیتی عراق قبلا بخشهایی از منطقه النباعی را آزاد کرده بودند.

از سوی دیگر سعد معن سخنگوی وزارت کشور عراق گفت: پرونده امنیتی شهر بغداد به تدریج به وزارت کشور واگذار می شود.

وی افزود: طرح انتقال این پرونده به وزارت کشور در دو مرحله انجام می شود.

کد مطلب 2465551

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