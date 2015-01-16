به گزارش خبرگزاری مهر، با فرا رسیدن فصل زمستان، تغییرات بسیاری در بدن انسان ها بروز می کند. این تغییرات می توانند ناراحتی های روحی یا جسمی را شامل شوند. در این مطلب به برخی از ناراحتی هایی که با فرا رسیدن فصل زمستان ظاهر می شوند، اشاره شده است.

*حساس شدن پوست

پوست بدن در زمستان حساس شده و با خارش مواجه می شود. هوای سرد و خشک زمستانی که با وزش باد همراه است، پوست را خشک تر و حساس تر کرده تا بدن نیاز به دریافت آب بیشتری داشته باشد، بخصوص افراد مسن که نوشیدن آب را فراموش می کنند. استفاده از روغن زیتون، ویتامین A ، E و امگا 3 نیز توصیه می شود. علاوه بر توصیه های تغذیه ای که نام برده شد، بایستی سطح پوست خود را کاملا بپوشانید تا سرما کمتر به پوست نفوذ کند و از کرم های مرطوب کننده نیز استفاده شود.

*اضافه وزن

در فصل زمستان معمولا شیوه غذایی به دلیل سرد بودن هوا با تغییراتی مواجه می شود که این تغییرات می توانند چاق شدن را به همراه داشته باشند. برعکس تابستان که معمولا به مصرف سالاد پرداخته می شود، غذاهای زمستانی چرب و دارای کالری بیشتری هستند.

*احساس خستگی

با فرا رسیدن فصل زمستان و به دلیل کاهش دمای هوا نه تنها صبح ها تمایلی به بیدار شدن از خواب نداریم بلکه مایل به خروج از منزل نیز نیستیم گویا در این فصل بدن به خواب بیشتری نیاز دارد و زمانی که این نیاز تامین نمی شود با احساس خستگی مواجه می شویم. ابتلا به بیماری های مخصوص فصل زمستان مانند آلرژی فصلی، سرماخوردگی، افسردگی و ... نیز دلایل مضاعفی برای این احساس هستند.

* افسردگی فصلی

احساس خستگی می تواند با افسردگی و افزایش وزن توام باشد. روحیات انسان ها نیز با تغییر فصل دستخوش تغییرات گسترده ای می شوند. افسردگی فصلی می تواند به دلایلی از جمله کاهش دمای هوا، کاهش نور آفتاب و ... بروز کند.