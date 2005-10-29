تمرينات تالو كاران سرعتي مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" توحيد اسديان در ادامه اظهار داشت: در حالي كه سه مرحله اردوي ديگر تا اواسط آذر ماه و زمان مسابقات جهاني فرصت باقي است ملي پوشان روزانه 6 ساعت تمرين در برنامه دارند .

مربي تيم ملي تالو با اشاره به رقابت تنگاتنگ دررشته تالو افزود: اين دوره از مسابقات با قوانين جديد انجام خواهد شد و كار، سخت تر و ريسك حركات بيشترخواهد بود ولي اميدواريم با رسيدن اعضاي تيم به مرز آمادگي بتوانيم از شان تالو ايران دفاع كنيم .

اسديان از ارسال اجراي فرمهاي جديد درنان چوان، تاي چي چوان و چانگ چوان به فدراسوين جهاني IWF خبر داد و گفت : تيم ايران علاوه بر فرمهاي جديد در رقابتهاي سلاح نيز شركت خواهد كرد و تمرينات نيز تا آخرين اردو پيوسته به مسابقات ادامه مي يابد ضمن اينكه يك دوره اردوي تداركاتي نيز براي افزايش توان اعضاي تيم ملي به گونه اي طراحي شده كه اختلاف ساعت ويتنام محل برگزاري رقابت ها لطمه اي به كار ملي پوشان كشورمان وارد نكند.

