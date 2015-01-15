سکوی سوم بزرگترین پروژه گازی کشور در مدار تولید قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رسول فلاح‌نژاد صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فاز 12پارس جنوبی به عنوان بزرگترین فاز پارس جنوبی در لیست طرح‌های اولویت دار وزارت نفت قرار گرفته است و تلاش زیادی برای بهره‌برداری از این فاز انجام شده است.

وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر با تاکید وزیر نفت شاهد تسریع در اجرای بخش‌های مختلف فاز 12 پارس جنوبی هستیم و این بخش‌ها یکی پس از دیگری در مسیر تولید قرار می‌گیرد.

مجری فاز 12 پارس جنوبی اضافه کرد: چاه‌هاي بخش سی بزرگترين پروژه گازي ايران با تلاش شبانه روزي متخصصان ايراني و به منظور تحقق اهداف توليد گاز در سال جاري در مدار بهره برداري قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از انجام موفقيت آميز مراحل تست سكوي سوم توليدي فاز 12 پارس جنوبي،‌ توليد و برداشت گاز از نخستين چاه اين موقعيت دريايي نيز آغاز و گاز توليدي به سمت پالايشگاه واقع در بخش خشكي عسلويه ارسال شد.

فلاح‌نژاد اضافه کرد: ‌با راه اندازي اين سكوي توليدي، به زودي مجموع 10 چاه حفاري شده اين فاز به منظور توليدي افزون بر 500 ميليون فوت مكعب، گاز استحصالي مخزن را از طريق خطوط لوله دريايي به بخش پالايشگاهي انتقال خواهند داد.

وی تاکید کرد: راه‌اندازی این بخش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این افزایش تولید در تامين نيازهاي سوخت زمستاني كشور نقشی بسیار مهم و اساسی خواهد داشت و ايجاد توازن در ميزان توليد و تقاضاي گاز از جمله دستاوردهای این طرح است.

مجری فاز 12 پارس جنوبی گفت: طي روزهاي آينده با اتمام راه اندازي ششمين مرحله شيرين‌سازي گاز در بخش پالايشگاهی، ‌مجموعه تاسيسات خشكي و دريايي تعريف شده اين فاز در سرويس قرار خواهد گرفت.