/ گزارش اكران / ايرج قادري با "آكواريوم" 22سالن سينما در تهران را تسخير كرد

داستان زندگي يكي از قهرمانان مسابقات اتومبيل راني كشور را بيان مي كند كه براي شركت در يكي از مسابقات جهاني اين رشته در اروپا، به تركيه سفر مي كند. اما با مسايل و مشكلاتي مواجه مي شود كه بر زندگي او تاثير مي گذارد.

در اين فيلم شيلا خداداد، مهناز افشار، امين حيايي، ايرج نوذري و سيروس گرجستاني بازي مي كنند.

اين فيلم در سينماهاي شهر قشنگ، آفريقا، ايران 1، آستارا، جوان، پيروزي، تهران 1، عصر جديد 3، فلسطين 1، گلريز، حافظ، رودكي، دهكده المپيك، پايتخت، جي 3، شيدا، مركزي 1، بهمن 1، پيوند، المپيا، پارس و فرهنگ 2 اكران مي شود.





به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، فيلم سينمايي " آكواريوم "







فيلم سينمايي " شكلات " به كارگرداني افشين شركت اين هفته با يك سالن كمتر، 11 سينما در اختيار دارد. اين فيلم درباره دوستي يك بازيگر سينما با يك دانش آموخته رشته مهندسي است. در اين فيلم امين حيايي، رحيم نوروزي، چكامه چمن ماه و شبنم طلوعي بازي مي كنند.

اين فيلم در سينماهاي استقلال، آسيا، ايران 2، كارون، شيرين، ميلاد، فردوسي، جي 2، قيام، شاهد و مركزي 2 به نمايش درآمده است.

فيلم سينمايي " ديشب باباتو ديدم آيدا " ساخته رسول صدر عاملي كه همچنان با 10 سالن سينما به اكرانش ادامه مي دهد، داستان دختري به نام آيدا را بيان مي كند كه يكي از دوستانش به او اطلاع مي دهد پدرش را با زني جوان ديده است. اين موضوع باعث مي شود تا آيدا دست به تحقيق بزند. در اين فيلم شاهرخ فروتنيان، شراره دولت آبادي، سوفي كياني و الهام پاوه نژاد ايفاي نقش مي كنند.

اين فيلم در سينماهاي سعدي، قدس، ايران 3، شقايق، گلريز 2، عصر جديد 2، ناهيد، مركزي 2، كانون و فرهنگ اكران مي شود.









نمايي از فيلم " ديشب باباتو ديدم آيدا "



فيلم سينمايي " گيلانه " به كارگرداني رخشان بني اعتماد در 5 سالن سينما در حال اكران است. اين فيلم كه داستان آن را رخشان بني اعتماد، فريد مصطفوي و محسن عبدالوهاب به نگارش درآورده اند به مساله دفاع مقدس مي پردازد و زندگي جواني به نام اسماعيل را تصوير مي كند كه در زمان دفاع مقدس و همزمان با موشك باران تهران به جبهه هاي نبرد مي رود. اما پس از مدتي در حالي كه جانباز شده است به خانه باز مي گردد و مادرش گيلانه به پرستاري از او مي پردازد. در اين فيلم فاطمه معتمد آريا، بهرام رادان، باران كوثري، ژاله صامتي، شاهرخ فروتنيان، مجيد بهرامي و نيره فراهاني به عنوان بازيگر حضور دارند.

اين فيلم در سينماهاي سپيده 2، شهر تماشا 1، موزه سينما، فلسطين 2 و سروش به نمايش عمومي در آمده است.











فيلم هاي سينمايي " بيد مجنون " ساخته مجيد مجيدي در سينماهاي بهمن 2، فلسطين 3 و پيام انقلاب، " بازنده " اثر قاسم جعفري در سينماهاي ملت، اروپا و نادر، " سالاد فصل " به كارگرداني فريدون جيراني در سينماهاي جمهوري، بلوار و تهران، " پشت پرده مه " كاري از پرويز شيخ طادي در سينماهاي عصر جديد 1 و صحرا، " خيلي دور خيلي نزديك " در سينماهاي سپيده 1، پارس 2 و ماندانا و " اسپاگتي در 8 دقيقه " به كارگرداني رامبد جوان در سينماهاي شهر تماشا 2 و جي 1 نمايش داده مي شوند.



همچنين فيلم هاي سينمايي "نوك برج"، "شاهين طلايي"، "فستيوال فيلم هاي ايراني"، "فستيوال فيلم هاي خارجيگ، "دعوت به شام"، "فاز 4" و "بيل را بكش" به ترتيب در سينماهاي آسمان آبي، آرش ، سارا، كريستال، فرخ، كريستال 2 و سحر به نمايش در مي آيند.