آيين رونمایی از برگردان فارسی کتاب «تعالیم کلیسای کاتولیک» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اين کتاب حاوی تعالیم جامع کلیسای کاتولیک است که به تأيید هزار تن از اساقفه کاتولیک رسیده و به بيشتر زبانهای زنده دنیا ترجمه شده است. برگردان فارسی این کتاب با حمایت دانشگاه ادیان و مذاهب قم، توسط احمدرضا مفتاح، حسین سلیمانی و حسن قنبری، انجام شده است.
حجتالاسلام محمدطاهر ربانی، سفیر ایران در واتیکان، حجتالاسلام محمد مسجدجامعی، سفیر سابق ایران در واتیکان، حجتالاسلام سید ابولحسن نواب، ريیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم و احمد مفتاح، ريیس دانشکده مذاهب دانشگاه ادیان و مذاهب قم، سخنرانان ایران در این نشست بودند که با استقبال چشمگیر اساتید دانشگاه، محققین و دانشجویان علوم دینی و مطالعات بینافرهنگی، همراه بود.
به نمایندگی از واتیکان نیز کاردینال جان لویی توران، ريیس شورای پاپی گفتمان بینالادیان، پدر میگوئل آنجل آیوزو گوئیخو، دبیر شورای پاپی گفتمان بینالادیان و پدر فرانسیس خاویر دومورتیئر، مدیر دانشگاه پاپی گریگوریانا، در این نشست حضور داشتند.
این نشست با خوشامدگویی پدر کوالچک، مدیر جلسه و معرفی برنامه و حضار و ارزیابی آن به عنوان نشستی در راستای گفتوگوی بینالادیان با پیام صلح جهانی آغاز شد و در ادامه پدر دومورتیئر، مدیر دانشگاه پاپی گریگوریانا، میزبان این نشست، به حضار خوشامد گفت.
پدر دومورتیئر با تأکید بر اهمیت کتاب «تعالیم کلیسای کاتولیک» در ارايه مجموعهای کامل از آموزههای مسیحیت کاتولیک، از برگردان فارسی آن قدردانی كرد.
وی ضمن معرفی دانشگاه تحت ریاست خود به عنوان دانشگاهی مردمی، با ارايه گزارشی مبنی بر اشتغال به تحصیل 2 هزار و 500 دانشجو با فرهنگها و زبانهای مختلف در این دانشگاه، بر مسؤلیت نهادهای دانشگاههایي از این دست در ترویج علوم انسانی در فضای حفظ آزادی بیان و احترام به گفتمان بینالادیان میان خردورزان، تأکید كرد.
وی مسؤلیت خطیر دانشگاه تحت مدیریت خود و همتایان ایرانی و غیرایرانیاش را تلاش در پاسخگویی به سؤالات روز جهان دانست که در رأس آنها مطالبه جهانی در خصوص صلح قرار دارد.
سخنگوی بعدی این همایش، حجتالاسلام محمدطاهر ربانی، سفیر ایران در واتیکان بود که در سخنان خود، گفت: برگردان پارسی کتاب «تعالیم کلیسای کاتولیک» که توسط دانشگاه ادیان و مذاهب قم و فعالیت برجستهترین مترجمین و محققین ایرانی با هدف گسترش گفتمان بینالادیان صورت پذیرفته است، به پیروان آيین مقدس مسیحیت ،تقدیم میشود.
سخنگوی بعدی این نشست، کاردینال توران، ريیس شورای پاپی گفتمان بینالادیان، بود. وي چنین گفتمانی را عملی دوجانبه ارزیابی كرد که برگردان کتاب «تعالیم کلیسای کاتولیک» فعالیت طرف ایرانی در راستای آن بوده است.
وی همچنين با تأکید بر ضرورت پذیرش میزانی از کثرتگرایی دینی به منظور فعلیت یافتن چنین گفتمانی، این کثرتگرایی را مؤلفهای ماهوی در متون عهد عتیق و جدید و انجیل قدیم و احیا شده ارزیابی كرده و بیان كرد: در جریان گفتمان بینالادیان با هدف ارتقاي صلح جهانی، کثرتگرایی دینی، نه تنها باید لحاظ و محقق شود؛ بلکه باید تقویت شده و ارتقا هم پيدا كند.
در ادامه سخنرانان بعدی این همایش، حجتالاسلام نواب و احمد مفتاح، از دانشگاه ادیان و مذاهب قم نیز، این ترجمه را حاصل فعالیت چندین ساله جمعی از محققین و مترجمین در برگردان کتاب از متن انگلیسی آن معرفی كردند که در ادامه توسط متخصصین با متن عربی و لاتین آن نیز تطبیق داده شده است.
اینان این کتاب مفید برای جامعه محققین فارسیزبان را گامی در راستای گفتمان بینالادیان و تحقق صلح جهانی دانستند و ضمن معرفی تاریخچه و فعالیتهای دانشگاه ادیان و مذاهب قم، گفتمان بینادینی را از اهداف این دانشگاه برشمردند.
حجتالاسلام نواب، رييس دانشگاه اديان و مذاهب قم، در تأکید بر این گفتمان بیان كرد که من به عنوان یک مسلمان شیعه به دینی تعلق دارم که پیامبر آن آغازگر این گفتمان بوده و در شرایط دشواریهای صدر اسلام، مسلمانان را جهت تبلیغ دین اسلام به مراجعه به پادشاه مسیحی حبشه توصیه كرده است.
حجتالاسلام مسجدجامعی، سفير سابق ايران در واتيكان، سخنران بعدی این نشست نیز با ارايه تاریخچهای از روند شکلگیری ایده اولیه و فرایند برگردان فارسی کتاب «تعالیم کلیسای کاتولیک» شرح اجمالی از سیر تفکر اسلامی در قرون اخیر و مسايل مبتلابه آن در تاریخ معاصر ایران ارايه داد و بر ضرورت توجه فعالان گفتمان بینالادیان، به این تحولات در راستای ارتقاي این گفتمان تأکید كرد.
پايانبخش این نشست، سخنان پدر آیوزو بود که با اشاره به جریان دینزدایی فرهنگ و تمدن غرب در دوره نوگرایی و نضجگیری آن در عصر پسانوگرایی، تجربه دینی دوره معاصر در جوامع غربی را تجربهای درونی و فاقد نمودهای بیرونی کافی ارزیابی كرد که باید بار دیگر راهی به بیرون خود بیابد.
وی بیان كرد: این راه حسب مقتضیات جهان معاصر باید شیوهای خردورزانه داشته باشد که خشونت مذهبی از طرف هر دینی که اعمال شود، مانع آن خواهد بود.
وی همچنين با تأکید بر تصویر هر دو پیامیر اسلام و مسیحیت به عنوان پیامبران ادیان رحمت و اشاره به مؤلفه خردورزی در جریان تاریخی هر دو تمدن اسلامی و مسیحی، افراطگرایی خشونتگرا را دشمنی عیان با خداوند رحمت و خرد ارزیابی كرد و تلاش گفتمانی و بینادینی برای پیمودن گسست ایجاد شده میان خرد و ایمان در این جریانهای افراطی را بهترین راهکار احیاي هویت دینی اصیل رحمت ـ خردگرا و تحقق صلح جهانی متعاقب آن دانست.
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