رئیس سازمان جهادکشاورزی از توانمندیهای کشاورزی تاکستان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیمی پاک رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ظهر پنجشنبه به همراه معاونین و مدیران ستادی از توانمندی های بخش کشاورزی مرکز خدمات جهاد کشاورزی اسفرورین از توابع شهرستان تاکستان بازدید کردند.

در این بازدید یکروزه که طاهرخانی بخشدار اسفرورین نیز حضور داشت ابتدا رییس سازمان با حضور در مرکز خدمات جهادکشاورزی اسفرورین با توانمندیهای این مرکز در تولید محصولات کشاورزی آشنا شد.

مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی اسفرورین در این جلسه به جایگاه این مرکز در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت : این بخش دارای ۱۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت محصولات زراعی و شش هزار و ۲۰۰ هکتار باغ است.

به گفته حشمت رحمانی در این بخش تعداد ۱۰ هزار و ۸۷۵ بهره بردار بخش کشاورز فعال هستند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین با اشاره به نقش مراکز خدمات جهادکشاورزی در توسعه بخش کشاورزی خواستار آشنایی بیشتر کشاورزان با یافته های تحقیقاتی شد.

نیاز علی ابراهیمی پاک بر ارتقاء سطح کشاورزی و افزایش راندمان تولید محصولات زراعی و باغی تاکید کرد.

بخشداراسفرورین هم گفت: بخش اسفرورین یکی از بخش های مهم استان در تولید گوشت قرمز و محصولات زراعی و باغی است.

طاهرخانی در ادامه با اشاره به کمبود آب در این بخش بر مساعدت بیشتر دولت به کشاورزان برای اجرای طر ح های نوین آبیاری تاکید کرد.

در ادامه این جلسه شهرام رحمانی مدیر جهادکشاورزی شهرستان تاکستان گزارش از توانمندی های مرکز خدمات جهادکشاورزی اسفرورین و تاکستان ارائه کرد.

در ادامه رئیس سازمان و هیات همراه از یک واحد تولید پایه بتنی باغات داربستی انگور، باغ الگویی انگور، یک واحدتولید توت فرنگی، یک واحد گاو داری پروار بندی، مزرعه کشت گندم، جو، واحد سردخانه و یک واحد مرغ گوشتی بازدید کردند.