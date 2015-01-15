پیانونوازی سامان احتشامی در آیین سپاس پدر سالار ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین سپاس از 6 دهه فعالیت هنری محمدعلی کشاورز پدر سالار سینمای ایران و خالق نقش های ماندگار با حضور چهره های برجسته سینما، تئاتر و تلویزیون شنبه 27دی ساعت 18 در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

در این برنامه که باحضور چهره های برجسته تئاتر، سینما و تلویزیون برگزار می شود، سامان احتشامی به اجرای قطعاتی با پیانو خواهد پرداخت.

سامان احتشامی متولد اول اردیبهشت ماه 1357 تهران است. وی با بهره گیری از محضر استادانی چون زنده یاد جواد معروفی، محمد سریر، اسماعیل امین موید با ساز پیانو وارد دنیای موسیقی شد. در سال 1368 موفق به دریافت دیپلم افتخار از جشنواره موسیقی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد و طی سال های 1370 الی 1374 برنده لوح زرین و لوح تقدیر جشنواره موسیقی فجر شد و مقام اول را در پیانو کلاسیک و ایرانی کسب کرد. وی در سال 1382 برگزیده جشنواره موسیقی فجر شد.

احتشامی از دانشگاه هنر و معماری فارغ التحصیل شد و آموزشگاه موسیقی احتشامی را تاسیس کرد.