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۲۵ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۰۷

مرتضی لاچیانی:

اصفهان، استان پیشتاز در ورزش شنا است/ استعدادیابی اولویت دارد

اصفهان، استان پیشتاز در ورزش شنا است/ استعدادیابی اولویت دارد

اصفهان - قائم مقام هیئت شنای استان اصفهان گفت: اصفهان، استان پیشتاز در ورزش شنای کشور بوده و باید از این فرصت برای توسعه شنا در استان استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی لاچیانی ظهر امروز در گردهمایی روسای هیئت‌های شنای شهرستان‌های استان اصفهان با بیان اینکه هیئت شنای استان اهداف شهرستانی، استانی و کشوری را در دستور کار خود قرار داده، اظهار داشت: به دنبال ارتقای ورزش شنای استان هستیم و شهرستان‌های استان اصفهان در این برنامه‌ریزی، جایگاه ویژه‌ای دارند.

وی افزود: اصفهان دارای ظرفیت‌های بسیاری در ورزش شنا بوده و چاووشی‌فر، ورزشکار اصفهانی توانسته در ورزش شنا، رکوردهای کشوری را تغییر دهد و به عنوان یکی از ورزشکاران مطرح کشور مورد توجه قرار گیرد.

قائم مقام هیئت شنای استان اصفهان بیان داشت: اصفهان در ورزش شنا همواره یکی از استان‌های مطرح به شمار می‌رفته و ورزشکاران بسیاری را به کشور معرفی کرده است بنابراین باید به دنبال آن باشیم که در آینده نیز ورزشکاران خوبی را به کشور معرفی کنیم.

وی افزود: دیگر ورزشکاران اصفهان نیز در بخش‌های دیگر و آب‌های آزاد درخشش خوبی داشته‌اند که این مسئله، مسئولیت ما را برای توسعه این ورزش بیشتر می‌کند.

لاچیانی با اشاره به قهرمانی تیم زیر 16 سال اصفهان در رقابت‌های واترپلوی کشور گفت: اصفهان 2 مدال طلا در شنای زیر 12 سال و زیر 14 سال کسب کرده و در دیگر مسابقات نیز درخشش خوبی داشته بنابراین انتظارات از این ورزش بالا است.

وی افزود: باید بتوانیم این استعدادهای استان را شناسایی کرده و در راستای تربیت استعدادهای جوان استان گام‌های ویژه‌ای برداریم.

کد مطلب 2465620

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