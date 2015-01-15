«راستگو » و «صادقی» فرمانداران آذرشهر و اسکو شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی که پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ‌های آذرشهر و اسکو حاضر شده بود، علیار راستگو را به عنوان فرماندار جدید آذرشهر و حیدر صادقی فرماندار سابق آذرشهر را نیز به عنوان فرماندار جدید اسکو معرفی و از تلاش‌های مرتضی علیخانی فرماندار سابق اسکو تقدیر کرد.

علیار راستگو که امروز به عنوان فرماندار آذرشهر معرفی شد، متولد سال ۱۳۴۶ در ارومیه، دارای مدرک کارشناسی حقوق و ۲۶ سال سابقه فعالیت در سمت‌های مختلف چون فرمانداری مراغه، جلفا و کلیبر، معاونت اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی سهلان و منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، معاونت مجتمع تراکتورسازی ایران و مدیر کل سیاسی استانداری کهگلویه و بویراحمد را دارد.

حیدر صادقی فرماندار سابق آذرشهر و مسوول جدید فرمانداری اسکو نیز که سال ۱۳۳۷ در شهرستان خلخال متولد شده، دارای مدرک کارشناسی زمین‌شناسی بوده و پیش از این مسوولیت‌ هایی چون فرمانداری آذرشهر، معاون فرمانداری خلخال، مسوول واگذاری معادن در اداره کل معادن و فلزات، بخشدار صوفیان و کارشناس دفتر فنی و حوادث غیرمترقبه را بر عهده داشته است.