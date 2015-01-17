نگران اهداف پروازی هستم/ سال سختی در پیش داریم

علی افسری مربی اسبق تیم ملی اهداف پروازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط مبهم این تیم اظهار کرد: سال بسیار سختی در اهداف پروازی در پیش داریم. بی پولی از یک طرف و کسب سهمیه المپیک در این سال حساس از سوی دیکر از دغدغه های بزرگ اهداف پروازی است.

وی افزود: در این شرایط با در نظر گرفتن همه مشکلات باید هدف گزاری و برنامه ریزی خوبی انجام دهیم و همه این موارد بستگی به بودجه ای دارد که دریافت می کنیم. نگرانی مهم تر این است که سال آینده میزبان مسابقات قهرمانی آسیا در ایران هستیم. کمبود فشنگ هم کماکان وجود دارد. برگزاری این رقابتها نیازمند زیرساخت های مورد نیاز است.

افسری در پاسخ به این سوال که آیا در صورت پیشنهاد مجدد، مربیگری تیم ملی را قبول می کنید گفت: مهم نیست که چه کسی مربی باشد. همه می دانند که در این شرایط مربیگری در اهداف پروازی خیلی سخت است. امیدواریم تا مشکلات مالی فدراسیون حل شود. تیراندازی رشته مدال آوری است و فرصت چندان زیادی هم تا المپیک باقی نمانده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات ما بیشتر کمبود امکانات سخت افزاری است و در بحث نرم افزاری هم به برنامه ریزی متناسب با شرایط نیازمندیم. امیدوارم با حل مشکلات بتوانیم نسبت به گذشته در کسب سهمه المپیک هم موفق تر عمل کنیم.