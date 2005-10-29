قاليباف: همشهري هرگز در اختيار حزب و گروهي خاص قرار نمي گيرد / همشهري حقوق شهروندان را از شهرداري مطالبه كند / همشهري بايد در توسعه فرهنگي اثر جدي بگذارد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر"، صبح امروز مراسم توديع و معارفه مدير عامل و سردبير موسسه همشهري با حضور قاليباف، اعضاي شوراي شهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اصحاب مطبوعات در خانه هنرهاي ايراني برگزار شد.

بعد از تلاوتي از آيات قرآن كريم و پخش سرود جمهوري اسلامي، كليپ تصويري در ارتباط با حرم حضرت معصومه (س) و مدينه نشان داده شد.

در ابتداي مراسم "علي اكبري اشعري"، سردبير سابقه روزنامه همشهري با اشاره به اين كه من خيلي هم سردبير نيستم و در اين مدت كم به آقاي "شيخ عطار" كمك مي كردم، گفت: من به آقاي قاليباف براي انتخاب شايسته اي كه داشتند، تبريك مي گويم، چرا كه از چهره هاي شناخته شده جامعه فرهنگي كشورمان انتخاب كردند و اميدوارم با حضور اين برادران، همشهري سير رشد و كمال خود را به خوبي طي كند و از تمام همكاران تشكر مي كنم و اميدوارم كه با همان مهر و محبت با دوستان جديد ادامه دهند. البته من به عنوان عضو هيات مديره در خدمت موسسه همشهري هستم.

"شيخ عطار"، مدير مسوول و سردبير سابق موسسه همشهري در اين مراسم عنوان كرد: روزنامه همشهري مخاطبان خاص خودش را دارد. البته تقسيم مخاطبان در خانواده مطبوعات، كار خوبي بود. طبق اين تقسيم بندي مخاطبان همشهري طبقه متوسط شهري با تحصيلات بالا و با گرايشاتي متعاقب به نظام، غير سياسي، غير جناحي و غير حزبي هستند و تيراژ بالاي همشهري حاكي از اين مورد است. البته اين قشر بيشترين جمعيت كشور را تشكيل مي دهند.

وي افزود: روزنامه همشهري به تعبير اساتيد روزنامه نگاري يك پديده بود و چند سال پيش اين روزنامه با تمام تجربيات و اصول مخاطب شناسي افرادي همچون عطيان فر و... بنيان گذاري شد. مخاطبان اين روزنامه نيز با اين لوگو و ... عادت كردند. البته معتقدم كه نبايد تحول ناگهاني در اين روزنامه به وجود بيايد، چرا كه مخاطب با اين رويه آشنا هستند و عادت كرده اند. البته ما دو سال پيش يك مركز پژوهش تاسيس كرديم كه از فيدبك مخاطبان اين روزنامه مطلع شويم و نتيجه اي كه گرفتيم اين بود كه مخاطبان همين رويه روزنامه همشهري را دوست دارند.

وي ادامه داد: اگر هم قرار است تغييراتي صورت گيرد بايد اين تحول آرام آرام انجام شود. از سوي ديگر مديران جديد بايد برخورد حرفه اي داشته باشند و اين روزنامه همچنان غير جناحي عمل كند، چرا كه ما نهايت تلاش خود را انجام داديم كه سخنگوي حزب و جناح نباشيم، حتي زماني كه بنده به اين سمت منصوب شدم، اشاره كردم كه ما هرگز سخنگوي هيچ حزبي نخواهيم بود و اين گونه هم شد. در واقع مردم ما خيلي گرايشات حزبي ندارند. البته گروه هاي احزاب خوب هستند، اما ما سخنگو نبوديم و در انتخابات رياست جمهوري نيز اين مساله را نشان داديم و سعي كرديم كه سهمي را به عادلانه براي تمام كانديداها قائل شويم.

وي با اشاره به سابقه هيات مديره قبل و حال روزنامه همشهري گفت: من آماري از سابقه هيات مديره حال تهيه كردم كه 30 سال سابقه معاونت، 14 سال سابقه استانداري، 6 سال سابقه سفارت و 25 سال سابقه مديريت فرهنگي را داشتند. مديران جديد بايد بدانند كه اين مديران با اين اندوخته فعاليت كردند. اين مديران نبايد زود حكم صادر كنند كه كارهاي مديران قبلي اشتباه بوده است، چرا كه هر مديري با اندوخته خود فعاليت هايي را انجام مي دهد و هر فردي مصون از خطا نيست. مديران جديد به جاي زير سوال بردن كارهاي گذشته مديران بايد به دنبال منطق كارهاي انجام شده توسط اين مديران باشند كه با چه منطقي اين كار را انجام دادند و از تجربيات شان استفاده كنند.

وي بيان كرد: كل سرويس هاي تحريريه افراد صاحب نظر هستند كه حتي صحبت هايشان نيز مرجع است. البته ما كارهاي نيمه تمام هم در همشهري داريم كه باقي مانده است و آرزو داريم اين كارهاي نيمه تمام به نتيجه برسد. همچون چاپخانه كه بزرگترين چاپخانه مطبوعات كشور را داريم وبايد عنايت ويژه اي شود. پروژه ماشين هاي فروشي است. تابلوهاي اطلاع رساني كه در ميادين لحظه به لحظه اطلاعات را به مخاطبان منتقل مي كند. به لحظه كردن سايت روزنامه ، چاپ روزنامه همشهري در خارج از كشور، سراسري كردن تيراژ است كه اميدوارم با كمك هاي دكتر قاليباف اين كارها تكميل شود. بزرگترين سرمايه و ثروت همشهري افراد صاحب نظر و با روحيه آن است كه ما در حال حاضر بزرگترين وارد كننده كاغذ، بيشترين ضمائم و... را داريم واين بزرگي ها مستلزم برخوردهاي بزرگ منشانه و مشورت با بزرگان است. همچنين ما در همشهري سعي كرديم كه نيروسازي كنيم و آن هم همشهري محله بود كه آقاي زائري با انرژي فراوان اين كار را انجام دادند. اگر چه ايشان نيروي جواني هستند، ولي در اين زمينه حرفه اي عمل كردند. البته از زحمات دكتر خواجه پيري در سازمان آگهي ها نبايد ناديده گرفت. نيروي جوان در كنار تجربه مي تواند به نتايج مثبت بيانجامد.

"دكتر قاليباف" نيز بعد از پخش كليپ از همشهري هاي مختلف دراين مراسم عنوان كرد: بدون شك مطبوعات و رسانه ها در هر جامعه اي و در كشور ما از يك نقش برجسته اي برخوردار است. نقشي كه سرمايه هاي اجتماعي و انساني را حفظ مي كند و در حوزه كاركردي نيز ميانگين خوب در روابط اجتماعي است. همچنين مطبوعات پل ارتباطي مطمئني بين نهادها، مسوولان و مردم است و انعكاس كننده افكار عمومي به مسوولان و برقراري يك ارتباط صحيح و پاسخگو كردن عرصه هاي مختلف است و اين رسالت سنگيني است كه بر عهده مطبوعات كشور ما قرار دارد و بايد گام هاي جدي برداشته شود. شهر و شهروندان سالم نيازمند بالا بردن آگاهي ها و باورها در ذهن مردم است. از سوي ديگر نقش مشاركت پذيري را بايد فراهم كند و هر وقت شرايط به گونه اي بود، پديدار شود.

وي با اشاره به اين كه معتقدم كه همشهري به عنوان يكي از مجموعه ها در عرصه مطبوعات، بروز و ظهور جدي دارد و مجموعه اي عام المنفعه است. بايد تلاش جدي در آموزش همگاني و سطح آگاهي مردم در مسائل شهروندي و تحليل در موضوعات مختلف با رعايت انصاف واهداف انقلاب داشته باشد. همشهري بايد به عنوان يك روزنامه در توسعه فرهنگي اثر جدي بگذارد كه به دنبال آن نيز توسعه سياسي ميسر خواهد شد و در پاسخگويي مسوولان را دنبال كند. در واقع قانون، شرع، انصاف و آزادگي حكم مي كند به هيچ وجه مجموعه همشهري در اختيار حزب يا گروهي قرار نگيرد و با اهداف والاي انقلاب، انديشه هاي تابناك امام (ره) و مقام معظم رهبري و قانون اساسي همسان باشد و در غير اين صورت همشهري نبايد احساس دين و بدهي نسبت به جايي داشته باشد. اين توقعي است كه مجموعه هشمهري مي توان داشت.

وي با اشاره به اين كه همشهري رسالت سنگين بردوش دارد و آن هم اين است كه خواسته ها، انتظارات و انتقاداتي كه مردم از شهرداري دارند، منعكس كند و اين توقع از مجموعه همشهري نسبت به ديگر مجموعه ها بيشتر است. در واقع نبايد از حقايق چشم پوشي كند. البته همشهري يك رسالت ديگر نيز بر عهده دارد و آن هم اين است كه به درستي به معضلات و شهروندان بپردازد و كاملاً نگاه تخصصي، علمي و مديريتي داشته باشد و در اين زمينه نگاه منصفانه اي داشته باشد.

وي افزود: اگر چه همشهري مخاطبان عمومي دارد وطبيعي است كه بايد اين مخاطبان را حفظ و گسترش دهد، بايد به قشر فرهيختگان نيز توجه كند و تاثيرگذار باشد. البته جا دارد از زحمات افرادي همچون آقاي شيخ عطار و اشعريي نيز تشكر كنم و "محسن چيني فروشان" را به عنوان مدير عامل و مدير مسوول جديد همشهري و "حجت الاسلام زائري" به عنوان سردبير جديد معرفي كنم. آن ها از چهره هاي برجسته و فرهنگي كشورمان محسوب مي شوند.

"محسن چيني فروشان"، مدير عامل و مدير مسوول جديد همشهري در اين مراسم اشاره كرد: تقريباً خط و مش هاي روزنامه توسط "دكتر قاليباف" عنوان شد. البته ما از تجربيات آقاي شيخ عطار نيز استفاده خواهيم كرد. در اين 14 سالي كه موسسه همشهري تاسيس شد و حالا كه به اين بزرگترين هايي كه آقاي شيخ عطار به آن اشاره كرده، رسيده است، مسلماً زحمات فراواني كشيده شده است و حالا مجموعه همشهري به عنوان مجموعه بزرگ در تاريخ مطبوعات جا گرفته است. در واقع همشهري ظرف خوبي براي ايده هاي نو و حضوري فعال است و جاي رشد و توسعه را دارد. همان طور كه آقاي قاليباف اشاره كردند اين روزنامه متعلق به بيت المال است و بايد مشكلات شهروندان به درستي مطرح شدود.

وي ادامه داد: البته من سابقه مطبوعاتي زيادي ندارم و اين سابقه در حدود ده سال است، ولي علت اين كه اين سمت را پذيرفتم اين است كه با توجه به آشنايي كمي كه با آقاي قاليباف دارم، ولي منش ايشان را دوست دارم و جرات نه گفتن را نداشتم. از سوي ديگر جنس كار را دوست دارم. در واقع كساني كه وارد عرصه مطبوعات مي شوند بايد با عشق كار كنند و اين حرفه شب و روز ندارد. از سوي ديگر از گذشته با فعاليتهاي آقاي زائري آشنا بودم و مسلماً ايشان به عنوان يك نيروي جوان مي توانند فعاليت هاي ارزنده اي داشته باشند. البته ما پروژه هاي نا تمام را نيز ادامه خواهيم داد و همان طور كه دوستان اشاره كردند، سعي مي كنيم كه همشهري وابسته به هيچ گروهي نباشد، البته اين كار سختي است و به تنهايي ممكن نيست و كار دسته جمعي است.

حجت الاسلام زائري، سردبير جديد همشهري گفت: درست 20 سال پيش من در كنار معلمي نشسته بودم كه حالا اين امانت سردبيري را در پاييز 84 را از ايشان تحويل مي گيرم. من هنوز خود را شاگرد ايشان مي دانم.

وي ادامه داد: دو نگراني وجود دارد كه رسانه ها با آن روبرو هستند كه با توجه به فرمايشات امير المومنين، مدير بايد با بهره مندي از امكانات اوليه، درآمد كافي را براي نيروهاي خود مدنظر بگيرد وبي نياز از طمع ثروت هاي ديگر برنامه ريزي كند، البته برخي از اين تعريف اميرالمومنين تعريف گدامنشانه مي كنند، در حالي كه اين منشور مترقي و حقوق شهروندي است و روزنامه نگاران و بدنه تحريريه بايد از حريم شهروندان مرزباني كنند و حقوق انساني را حفظ كنند و نبايد به اين مساله بي اعتنايي كنند. از سوي ديگر خطر عدم اقدام است، خطري كه كمتر به آن توجه مي شود و معمولاً چشم ضعيف انسان هاي نادان توان اين ديدن را ندارند. همچنين مديران كوته فكر خود را مميزيي مي كنند و اين ترس راه رشد را براي هر حركت مي بندد و مي گويند شايد سرعت زياد ما را به دره بندازد، اما كندي حركت ما را از غافله باز مي دارد.

اين مراسم با اهداي لوح تقدير ازسوي قاليباف و چمران، رياست شوراي شهر به شيخ عطار، مدير مسوول و مدير عامل سابق همشهري و اشعريي، سردبير و اهداي احكام به چيني فروشان و حجت الاسلام زائري به پايان رسيد.