۹۰ درصد زمینهای آموزش و پرورش اهدایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی قاسمی ظهر پنجشنبه همایش مجمع خیرین مدرسه ساز با روسای آموزش و پرورش استان که در باشگاه فرهنگیان ساری برگزار شد، با اشاره به ماده یک قانون شوراهای آموزش و پرورش گفت: شورای آموزش و پرورش به منظور تحقق، مشارکت و نظارت مردم در امر شورای آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات جهت تخصیص، توسعه، تجهیزو تسهیل در امور آموزش و پرورش تشکیل شد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: روح قانون بر فراهم کردن بستر آموزش برای کسانی که ذینفع هستند و بستر نظارت برای مردم تاکید دارد تا فعالیتهای آموزش و پرورش تسهیل شود تا از کلیه امکانات بهره مند شویم.

قاسمی تاکید کرد: شورای آموزش و پرورش یک فرصت بسیار خوب برای آموزش و پرورش و مدیران است تابستر مناسب نسبت به جلوگیری از اتلاف منابع و ایجاد منابع جدید و بستر سازی برای مشارکت همه جانبه فراهم شود.

وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری افزود:آموزش و پرورش به تنهایی قادر به انجام وظایف خود نیست و همه باید به کمک این نهاد بیایند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: مدیران باید زمینه مشارکت دوسویه را فراهم کنند و لازمه آن هم این است که از ذینفعان خواسته شود در تسهیل و ارتقای آموزش و پرورش کمک کنندو آنهم مقدماتی دارد که مقدمات اولیه آن به رویکردوفرهنگ جامعه ما بر می گردد.

وی با تاکید بر پذیرش مشارکت عمومی گفت:باید فرهنگ مشارکت عمومی را بپذیریم و برای افراد حق نظارت قائل شویم.

قاسمی تصریح کرد:باید بستر برای مشارکت همگانی فراهم شود و لازمه این کار هم ایجاد اعتماد است که بزرگترین سرمایه مدیران هم اعتماد مردم به آنها است.

وی تاکید کرد:همه در این جامعه یا از آموزش و پرورش خدمت گرفته یا خواهن گرفت و یا در حال گرفتن هستندو آموزش و پرورش برای یک زندگی شایسته باید به آنها خدمت ارائه دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به این که بزرگترین سرمایه مدیران اعتماد بدنه جامعه به آنها است افزود: هر میزان اعتماد جامعه بالا باشد اعتبار تشکیلاتی هم بالا می رود.

وی تاکید کرد: نگاه همه ما باید به مشارکت همه جانبه باشد چرا که همه ما به مشارکت اولیا مربیان، معلمان و دانش آموزان نیازمندیم و باید همه گروهها را برای ورود به آموزش و پرورش ترغیب کنیم.

قاسمی خاطر نشان کرد:با فراهم شدن زمینه مشارکت چند فرصت به دست می آید منابع جدید ایجاد می شود، آنچه که داریم به درستی استفاده می شودو بهینه سازی صورت می گیرد.

وی با بیان این که در تمام مناطق فرهنگ مشارکت وجود دارد تاکید کرد: باید بستر مناسب فراهم شودو جلسات مجمع خیرین هفتهای یک بار در دستور کار باشد.

قاسمی با بیان این که ۹۰ درصد زمینهای آموزش و پرورش اهدا مردمی است افزود: از سرمایه عظیم خانمها برای جذب مشارکتها باید استفاده شود.

وی خواستار برگزاری هرچه بهتر جشنواره خیرین در اردیبهشت شد و افزود: این جشنواره باید جدی گرفته شودو از حالت سنتی در امده و شکل جدیدی به خود بگیرد.