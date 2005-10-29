ادعاي شبكه دويچه وله : سخنان احمدي نژاد بيشترين صدمه را به ايران وارد خواهد كرد// ايران بايد بداند به لحاظ فعاليت هاي هسته اي خود هنوز تحت فشار آمريكا و اسرائيل است

به گزارش خبرگزاري مهر، دويچه وله نوشت : "محمود احمدي نژاد" رئيس جمهوري ايران درسخناني كه درهمايش " جهان بدون صهيونيسم " ايراد مي كرد ، اظهار داشت : اسرائيل بايد از نقشه جهان پاك شود .

دويچه وله افزود :" آيت الله خميني"رهبر انقلاب ايران درزمان حيات خود بارها اعلام كرده بود كه اسرائيل بايد ازصحنه روزگار محو شود .

اين شبكه نوشت : اگرچه سالها از چنين سخناني گذشته اما رئيس جمهوري جديد ايران با تكرار اين جملات نشان داد كه اين كشور به موضع گذشته خود بازگشته است .

اين شبكه خبري درادامه با اشاره به اين مطلب كه چنين سخناني با واكنش تند كشورهاي اروپايي روبروشد بگونه اي كه حتي شايد به ذهن مقامات ايران نيزخطورنمي كرد، مدعي شد: جهان با موضعگيري محكم خود دربرابرايران نشان داد كه هيچ كشوري نمي تواند در صدد نابودي كشور ديگري بر آيد .

دويچه وله همچنين تصريح كرد : پيش ازروي كار آمدن احمدي نژاد ساير مقامات ايران نيز سخناني ضد اسرائيلي را مطرح كرده بودند اما هيچكدام از آنها عبارتي را كه رئيس جمهوري اين كشور بكاربرد، استفاده نكردند .

اين شبكه آلماني كه اين گزارش را درحمايت از رژيم صهيونيستي منتشر كرده است، نوشت: ايران بايد بداند به لحاظ فعاليت هاي هسته اي خود هنوز تحت فشار آمريكا و اسرائيل است . آمريكا و اسرائيل همواره ايران را به برنامه هاي غير متعارف هسته اي متهم مي كنند و اين درحالي است كه اين امر ازسوي مقامات ايراني به شدت رد مي شود .

دويچه وله دربخش ديگري ازاين مطلب درموضعي جانبدارانه وبرخلاف تمامي اسناد ومدارك ديده بان هسته اي سازمان ملل وبا عنايت به تصريح البرادعي به صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي كشورمان افزود : تهران اگرچه پيمان منع گسترش تسليحات اتمي را به امضا رسانده اما جامعه بين الملل هنوز بيم آن را دارد كه ايران به فعاليت هاي غيرمتعارف هسته اي بپردازد .

اين شبكه خبري در پايان متذكر شده است : ايران براي جلب حمايت كشورهاي خارجي بايد تلاش خود را مضاعف كند در غير اين صورت با كاهش حمايت بين المللي روبرو خواهد شد .