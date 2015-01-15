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۲۵ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۱۶

باقرزاده مطرح کرد:

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کار‌شناسی ارشد در دانشگاه آزاد قائمشهر

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کار‌شناسی ارشد در دانشگاه آزاد قائمشهر

قائمشهر - رئیس دانشگاه واحد قائم شهر از آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت ۱۱رشته گرایش کارشناسی ارشد در این واحد دانشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باقرزاده گفت: تکمیل ظرفیت ۱۱رشته جدید کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر از ساعت ۱۵ عصر روز چهار شنبه ٢٤ دي ماه جاري آغاز و تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: متقاضیان می توانند با توجه به زمان و ظرفيت پذيرش داوطلبي محدود که در نظر گرفته شده به سایت www.azmoon.org جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

عضو هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران اعلام کرد: ۱۱ رشته کارشناسی ارشد به شرط داشتن کد داوطلبی درآزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ که شامل رشته هاي حسابداری، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، مدیریت دولتی با گرایشهای مدیریت تحول، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت مالی دولتی، تشکیلات و روشها،مدیریت سیستمهای اطلاعاتی و مهندسی عمران با گرایشهای ژئوتکنیک و مهندسی سازه و همچنين طراحي پارچه و لباس در مرحله تکمیل ظرفیت اعلام شده است.

وي اشاره داشت: متقاضيان دوره دكتري كه موفق به ثبت نام دوره دكتري نشده اند ميتوانند از آغاز بهمن در همين سايت به صورت پژوهش محور ثبت نام نمايند.

باقرزاده عنوان کرد: دانشگاه آزاداسلامی واحدقائم شهر در اردیبهشت سال ۶۲ فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون باداشتن فضاهای آموزشی، پژوهشی و ورزشی بالا ، ۳۰۸ عضوهیئت علمی خدمات ارزنده ای را به دانشجویان منطقه و کشور ارائه میکند.

کد مطلب 2465657

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    نظرات

    • زهرا سمیعی ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۰
      0 0
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      میخواستم بدونم دانشگاه آزاد قائمشهر برای فوق چه رشته هایی رو داره
    • یه دانشجو ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
      0 0
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      دانشگاه قائمشهر برای اینکه دانشجوهاشو از دست نده باید سطح مدیریت دانشگاه رو ارتقا بدن وبه دانشجوها بیشتر برسن وگرنه دانشجوهای فعلی تمایلی برای گذراندن مقطع ارشد در این دانشگاه ندارن

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