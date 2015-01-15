به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باقرزاده گفت: تکمیل ظرفیت ۱۱رشته جدید کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر از ساعت ۱۵ عصر روز چهار شنبه ٢٤ دي ماه جاري آغاز و تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: متقاضیان می توانند با توجه به زمان و ظرفيت پذيرش داوطلبي محدود که در نظر گرفته شده به سایت www.azmoon.org جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

عضو هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران اعلام کرد: ۱۱ رشته کارشناسی ارشد به شرط داشتن کد داوطلبی درآزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۳ که شامل رشته هاي حسابداری، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، مدیریت دولتی با گرایشهای مدیریت تحول، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت مالی دولتی، تشکیلات و روشها،مدیریت سیستمهای اطلاعاتی و مهندسی عمران با گرایشهای ژئوتکنیک و مهندسی سازه و همچنين طراحي پارچه و لباس در مرحله تکمیل ظرفیت اعلام شده است.

وي اشاره داشت: متقاضيان دوره دكتري كه موفق به ثبت نام دوره دكتري نشده اند ميتوانند از آغاز بهمن در همين سايت به صورت پژوهش محور ثبت نام نمايند.

باقرزاده عنوان کرد: دانشگاه آزاداسلامی واحدقائم شهر در اردیبهشت سال ۶۲ فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون باداشتن فضاهای آموزشی، پژوهشی و ورزشی بالا ، ۳۰۸ عضوهیئت علمی خدمات ارزنده ای را به دانشجویان منطقه و کشور ارائه می‌کند.