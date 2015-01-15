به گزارش خبرنگار مهر، وجهالله خدمتگزار ظهر پنجشنبه در شورای مسکن خراسان جنوبی اظهارکرد: باید با همکاری اداره کل راه و شهرسازی با تعاونیهای استان جلسهای تشکیل تا مشکلات تعاونیها حل شود.
وی با بیان اینکه باید قبل از اعتراض مردم مشکلات مسکن مهر استان به پایان برسد، افزود: اگر قرار است پرونده مسکن مهر استان درسال آیند بسته شود باید این واحدها به صورت کامل و بدون هیچ مشکلی به متقاضیان واگذار شود.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه مردم نباید در زمینه تحویل مسکن خود احساس نگرانی کنند، گفت: باید دستگاههای اجرایی متولی با تعاونیها به وظیفه خود به خوبی عمل کنند.
خدمتگزار تصریح کرد: در زمینه ساخت مسکن مهر ما تعهداتی به مردم دادهایم که باید در این خصوص به نحو احسن به وظیفه خود عمل کنیم.
وی با انتقاد از اینکه در چند ماهه گذشته مردم به دلیل مشکلات احداث مسکن مهر در استانداری خراسان جنوبی تجمع کرده بودند، گفت: باید دستگاههای اجرایی قبل از تجمع مردم به سراغ حل مشکلات آنها بروند تا شاهد این نگرانی مردم نشویم.
استاندار خراسان جنوبی گفت: در زمینه احداث مسکن مهر استان، دستگاههایی که کمکاری کردهاند باید به مردم معرفی تا مردم از عملکرد مسئولین خود آگاه شوند.
خدمتگزار تاکید کرد: باید دستگاههای اجرایی در زمانی معین نسبت به صدور مجوز اقدام و در این زمینه مردم را سرگردان خود نکنند.
وی در خصوص اختصاص اعتبار برای اجرای طرح فاضلاب شهرستان خوسف نیز گفت: باید پول به شهرداری خوسف بر اساس پیشرفت فیزیکی اختصاص یابد.
مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه دستگاههای اجرایی به توافقات و تعهدات خود در احداث مسکن مهر استان عمل کنند، گفت: دستگاههای اجرایی پروژههای قابل افتتاح در دهه فجر را معرفی کنند.
خدمتگزار در پایان یادآور شد: ایام عید نوروز نزدیک است لذا دستگاههای اجرایی باید اقدمات جدول کشی و ترمیم معابر شهر را تا قبل از این ایام به اتمام برسانند.
نظر شما