صدور 13 ميليون و 400 هزار قبض جريمه ؛ طي 6 ماهه نخست امسال

سردار سرتيپ محسن انصاري در نشست امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر گفت : در سال 82 هر مامور روزانه به طور ميانگين 10 قبض جريمه را پر مي كرد ، در حالي كه امروز اين رقم به 8 قبض كاهش يافته است .

وي ، همچنين خاطرنشان ساخت : قبض هاي الصاقي از اين پس بايد توسط ماموران به طور كامل پر شوند .

انصاري ، ضمن تشكر از شوراي حل اختلاف ، گلايه اي مبني بر اجراي 50 درصدي قانون را عنوان كرد و گفت : در كشورهاي پيشرفته دنيا چنانچه شخصي نسبت به برگه جريمه خود اعتراض داشته باشد و به دادگاه مراجعه كند ، در ابتدا بايد 20 دلار بپردازد و چنانچه پس از تكميل مراحل كار مشخص شود كه برگه جريمه درست بوده است ، فرد معترض موظف به پرداخت دو برابر ميزان جريمه مكتوب خواهد بود .

وي ، خاطرنشان ساخت : در شوراهاي حل اختلاف تنها بخشودگي ها لحاظ مي شود .

انصاري افزود: مردم مطمئن باشند حتي يك ريال جريمه ها به حساب راهنمايي و رانندگي واريز نمي شود و تمام اين مبالغ به حساب خزانه كل كشور مي رود .

معاون راهنمايي و رانندگي ناجا در خصوص صدور گواهي اسقاط براي خودروهاي فرسوده ، گفت: نيروي انتظامي در سراسر كشور آمادگي صدور روزانه دو هزار گواهي را دارد.

انصاري تصريح كرد : صدور اين گواهي ها از شهريور سال جاري و با يك خودرو شروع شد در حالي كه امروزه با تعيين محل جديدي در اسلامشهر ، روزانه 150 گواهي براي صاحبان خودروهاي فرسوده صادر مي شود .

وي خاطرنشان ساخت: مركز اسلامشهر روزانه ظرفيت صدور گواهي اسقاط براي 200 خودرو را نيز دارد و چنانچه مدارك مالكين تكميل باشد اين گواهي در مدت 24 ساعت صادر خواهد شد .

انصاري افزود: چنانچه مراكز ديگري براي دريافت خودروهاي فرسوده در نظر گرفته شود رقم صدور گواهي اسقاط به سالانه 100هزار خودرو خواهد رسيد .

وي درباره تعداد خودروهاي شماره گذاري شده گفت: در هفت ماهه ابتداي سال جديد به دليل خروج پيكان و اشباع شدن بازار از 11هزار و 42 دستگاه خودرو خارجي در كشور ، شماره گذاري خودروها 5/2 درصد كاهش داشته است.

انصاري ، همچنين در مورد مجوز عبور از مناطق طرح ترافيك خبرنگاران گفت: تا به حال 2 هزار و 200 نفر اين مجوز را دريافت كرده اند و 800 خبرنگار ديگر نيز مي توانند با ارسال مدارك اين مجوز را بگيرند.

وي ، در خصوص ميزان تصادفات اعلام كرد: از ابتداي سال 84 تا پايان شهريور سال جاري 5363 نفر در تصادفات شهري و جاده اي كشته شده اند كه اين رقم نسبت به سال گذشته 6 درصد افزايش داشته است .

انصاري افزود: با افزايش 20 درصدي سفرها و يك ميليون خودرو و يك و نيم ميليون گواهينامه رقم تصادفات نسبت به 4 ماهه سال گذشته يك درصد كاهش داشته است.

به گفته معاون راهنمايي و رانندگي ناجا ، تعداد دريافت گواهينامه راهنمايي و رانندگي در حال حاضر حدود 200 هزار گواهينامه است ، در حالي كه اين رقم در سال گذشته نزديك به 150هزار مورد بوده است .

وي ، در ادامه از اجباري شدن بستن كمربند ايمني براي سرنشين جلوي خبر داد و تاكيد كرد : از 15 آبان سال جاري متخلفان جريمه خواهند شد .