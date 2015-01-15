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۲۵ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۱۸

اکبری:

سرعت بخشیدن به جامعه کارگری با همفکری بسیجی تولید شده است

سرعت بخشیدن به جامعه کارگری با همفکری بسیجی تولید شده است

زنجان - دبیر مجمع قشربسیج کار گری استان زنجان گفت: سرعت بخشیدن به جامعه کارگری با همفکری و نظام مندی بسیجی تولید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اکبری ظهر پنجشنبه در جلسه سالانه بسیج کارگری افزود: اولین شورا در تهران تشکیل شد که دو گروه صالحین و اقتصاد مقاومتی شروع به کارکردند.

وی اظهار داشت: با مشارکت بسیج کارگران و احیا و تکمیل شورا و با میزبانی شرکت ها به ضعف های موجود پرداخته و با ایجاد همفکری در جهت حل آن مشکل تلاش می شود.

دبیر مجمع  قشر بسیج کار گری استان زنجان گفت: در خواست مجمع ازکارخانه جات و تمام مسئولین این است که قشر بسیج کارگران را یاری کنند تا فعالیت های خوبی صورت بگیرد.

اکبری از تشکیل واحدهای قوی در بنگاههای اقتصادی  خبر دادو گفت: اقدامات زیر بنایی برای تحقق بنگاهها صورت بگیرد.

وی با تاکید بر ارزش گذاری به فعالیت کارگران تصریح کرد: استفاده از مدیران با روحیه جهادی این امر میسر می شود.

دبیر مجمع قشربسیج کارگری استان از ایجاد وحدت بین مصرف کننده و تولید کننده گفت و بر این امر اذعان داشت که با الگو قرار دادن ائمه دینی در اهدافی که در نظر گرفته شده موفق خواهیم بود.

کد مطلب 2465671

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