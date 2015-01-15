دبیرخانه «یزد پایتخت کتاب ایران» در یزد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی غیاثی ندوشن اظهار داشت: این اداره با تشکیل جلسات و برخی نشست ‌هایی که با فعالان فرهنگی و مدیران استانی داشته است، طرح و برنامه خود را به زودی برای دبیرخانه پایتخت کتاب مستقر در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، ارسال می‌ کند.

وی با اشاره به اینکه مصمم هستیم یزد به عنوان پایتخت کتاب ایران مطرح شود، بیان کرد: استان یزد در گذشته و حال حاضر از ظرفیت و پتانسیل‌های بالایی برخوردار است که امیدواریم با برنامه‌های ابتکاری و با همراهی همه فعالان و دلسوزان فرهنگی دراستان یزد، بتوانیم یزد را به عنوان یکی از شهرهای مطرح دوستدار کتاب معرفی کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در عین حال تاکید کرد: در صورت عدم انتخاب یزد به عنوان پایتخت کتاب ایران، دبیرخانه یزد پایتخت کتاب به کار خود ادامه خواهد داد.

غیاثی ندوشن تصریح کرد: شهر یزد با توجه به گذشته خود می‌تواند حرف‌های زیادی برای گفتن در حوزه فرهنگی داشته باشد که امیدواریم با همفکری و هم‌ افزایی همه دوستداران عرصه کتاب بتوانیم تحول جدی را در این شهر آغاز کنیم.