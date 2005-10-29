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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۲۷

توسط كميسيون صنايع و معادن:

طرح تحقيق و تفحص شركت دخانيات بررسي مي شود

طرح تحقيق و تفحص از شركت دخانيات ايران سه شنبه هفته جاري در كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي بررسي خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، موضوع تحقيق و تفحص از شركت دخانيات ايران و انتخاب اعضاي هيات و خط مشي آينده آن در كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بر اساس اين گزارش، اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس به اتفاق آراء به تحقيق و تفحص از شركت دخانيات ايران راي مثبت داده اند. 

نايب رييس كميسيون صنايع و معادن ازدر نوبت قرار گرفتن بررسي اين طرح در صحن علني پس از اتمام تعطيلات تابستاني خبرداده بود.

وي درباره طرح تحقيق و تفحص از شركت دخانيات ايران گفته بود: درحال حاضر بعنوان مجري اين طرح بطور جدي پيگير سرنوشت آن در مجلس هستم .

كاتوزيان خاطر نشان كرد: به محض اعلام  تهيه طرح تحقيق و تفحص  درمجلس ، مدارك زيادي از تخلفات اين شركت به دست ما رسيده است.

کد مطلب 246568

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