طرح تحقيق و تفحص شركت دخانيات بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، موضوع تحقيق و تفحص از شركت دخانيات ايران و انتخاب اعضاي هيات و خط مشي آينده آن در كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بر اساس اين گزارش، اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس به اتفاق آراء به تحقيق و تفحص از شركت دخانيات ايران راي مثبت داده اند.

نايب رييس كميسيون صنايع و معادن ازدر نوبت قرار گرفتن بررسي اين طرح در صحن علني پس از اتمام تعطيلات تابستاني خبرداده بود.

وي درباره طرح تحقيق و تفحص از شركت دخانيات ايران گفته بود: درحال حاضر بعنوان مجري اين طرح بطور جدي پيگير سرنوشت آن در مجلس هستم .

كاتوزيان خاطر نشان كرد: به محض اعلام تهيه طرح تحقيق و تفحص درمجلس ، مدارك زيادي از تخلفات اين شركت به دست ما رسيده است.