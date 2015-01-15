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۲۵ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۲۵

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

اشکان دژاگه: باز ی با امارات یک فینال کوچک است

اشکان دژاگه: باز ی با امارات یک فینال کوچک است

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران بعد از پیروزی برابر قطر گفت: حالا دیدار برابر امارات یک فینال کوچک خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از استرالیا، اشکان دژاگه در پایان دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر بیان کرد: ما می‌دانستیم که بازی با قطر خیلی سخت خواهد بود. قطر تیم خوبی است که نسبت به بازی قبل خود واقعا بهتر ظاهر شد. ولی با تلاش فراوان توانستیم برابر آنها برنده شویم.

وی در خصوص جو ورزشگاه خاطرنشان کرد: جو ورزشگاه واقعا عالی بود. انگار تیم ملی در تهران بازی می کرد.

دژاگه با اشاره به بازی تیم ملی برابر امارات گفت: این بازی برای ما خیلی مهم است. به نظرم این بازی یک دیدار فینال کوچک است. امیدوارم که این بازی را برنده شویم و با صدرنشینی راهی مرحله بعد شویم.

تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه در دیدار برابر قطر با یک گل برنده شد تا صعود خود را به مرحله دوم رقابتهای جام ملت‌های آسیا مسجل کند.

کد مطلب 2465683

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