خراسان رضوی رتبه چهارم تعاونی های فعال در كشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کلانتری ظهر پنج شنبه در مراسم انعقاد تفاهم‌ نامه حمایت از تعاونی‌ های خراسان رضوی كه در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار كرد: این تفاهم نامه به منظور حمایت استاندار محترم خراسان رضوی از تعاونی های این استان و نیز در جهت فعال كردن هر چه بیشتر تعاونی های تولیدی این استان است.

وی با بیان اینکه تاكنون با 12 استانداری كشور تفاهم نامه حمایت از تعاونی ها منعقد شده است هدف از انعقاد تفاهم نامه بین استانداری ها و وزارت تعاون را توسعه و حمایت از تعاونی ها، ‌پیشگیری از نارسایی ها در حوزه تعاون،‌ تقویت اقتصادی تعاونی ها و در نهایت ایجاد و توسعه اشتغال پایدار عنوان کرد.

وی با بیان اینكه موضوع تعاونی ها باید جامع تر و كامل تر مورد توجه قرار بگیرد گفت: مجموع كل تعاونی ها در دنیا 2 میلیون و 600 هزار عدد و یك میلیارد عضو است كه این بیانگر جایگاه و نقشی است كه این تعاونی ها می توانند در اقتصاد داشته باشند.

كلانتری تاكید كرد: در حال حاضر تعاونی های كشور در موضوعاتی از قیبل خدمات،‌ كشاورزی، تولیدی،‌ مالی و اعتباری، درمانی و ... مشغول به فعالیت هستند كه در واقع ظرفیت و پتانسیل این نهاد تولیدی را در عرصه های متفاوت اقتصادی نشان می دهد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان كرد: ما در بخش تعاونی های دانش بنیان 500 تعاونی فعال در سطح كشور داریم كه عمدتا از افراد نخبه و تحصیكرده دانشگاهی تشكیل و مدیریت می شوند.

وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در تعداد تعاونی های فعال كشور اظهار كرد: این استان با 8 هزار عضو سومین جایگاه تعاونی های فعال را در كشور دارد.

یكی از حوزه های تعاونی كه در خراسان رضوی به خوبی در حال فعالیت است بحث درمانی است كه دارای نیروهای متخصص پزشكی بوده و با رویكرد توریست درمانی پذیرای بیماران خارج از كشور در بحث درمان هستند.

كلانتری افزود: همچنین با توجه به گستردگی مرزهای مشترك خراسان رضوی با سایر كشور ها،‌ تعاونی های مرز نشین می توانند با حفظ جمعیت در مناطق مرزی میزان صادرات و تبادلات مرزی را در این استان افزایش دهند.

وی تاكید كرد: چنانچه بخواهیم اشتغال و سرمایه اجتماعی را در كشور و به طبع در استان ها افزایش و توسعه دهیم بهترین ظرفیت و جایگاه همین تعاونی ها هستند كه با توسعه بازار و برندسازی مناسب می توانند رشد اقتصادی و ارزش افزوده خوبی را ایجاد كنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح كرد: یكی از سرمایه های خوبی كه در تعاونی ها به صورت بالقوه وجود دارد ظرفیت شبكه شدن تعاونی ها با یكدیگر است كه متاسفانه تاكنون از آن غلفت شده است لذا باید با احیا ارتباط و تعامل پویا و مستمر بین تعاونی ها در حوزه های مختلف از این بستر استفاده لازم را كسب كرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه 80 درصد مشكلات و مسائل تعاونی های در هر استان قابل پیگیری و رفع است و تنها بخش كمی از آن كه بیشتر مربوط به سیاست گذاری های كلان است مربوط مركز است.