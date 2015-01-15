  1. استانها
  2. کردستان
۲۵ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۰۸

رحيمي:

802 کلاس درس به اسکان مهمان نوروزی سنندج اختصاص داده می شود

802 کلاس درس به اسکان مهمان نوروزی سنندج اختصاص داده می شود

سنندج - رئیس اداره رفاه آموزش و پرورش شهرستان سنندج گفت: 802 کلاس درس برای اسکان مسافرین نوروزی شهرستان سنندج اختصاص داده می شود.

به گزارش خبرنگار، عباس رحیمی ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد ساماندهی تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان سنندج اظهار داشت: به ازای هر پنج نفر یک اتاق با امکاناتی همچون یخچال، تلویزیون و فرش در این اتاق‌ ها آماده است.

وی افزود: 14 هزار تومان به ازای یک اتاق از مهمانان نوروزی اخذ می‌ شود که انتظار می رود در نوروز امسال با توجه به کمبود اعتبارات و بالا بودن قیمت حامل ‌های انرژی دستگاه های مرتبط آموزش و پرورش را در زمینه اسکان مهمانان نوروزی یاری دهند.

رئیس اداره رفاه آموزش و پرورش شهرستان سنندج بیان کرد: همچنین 450 کلاس گروه "الف" با دارا بودن یخچال، فرش و تلویزیون  در نظر گرفته شده و انتظار می رود مسئولان ستاد در تکمیل سایر کلاس ‌های درس برای پذیرایی از مهمانان حمایت لازم را انجام دهند.

رحیمی یادآور شد: فراهم ساختن بسترهای رفاهی و اسکان مسافران یکی از اولویت های کاری است.

وی ادامه داد: متاسفانه مناسب نبودن راهنمایی گردشگری مسافران در سال های گذشته، عدم توزیع بروشور در بین میهمانان نوروزی، اطلاع ‌رسانی و تبلیغات در مورد جاذبه های گردشگری استان از جمله عوامل تاثیرگذار بر کاهش تعداد مسافرین است.

رئیس اداره رفاه آموزش و پرورش شهرستان سنندج گفت: ارسال پیامک به مهمانان نوروزی در مدارس سطح شهرستان سنندج و خوش آمد گویی به آنها از دیگر کارهای ابتکاری است.

رحیمی اظهار داشت: خوشبختانه در سال جاری با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته گردشگران و مسافرین نوروزی می‌ توانند به صورت سیستمی نسبت به گرفتن کلاس ‌های مدارس اقدام کنند.

وی افزود: از 25 اسفند ماه سال جاری به بعد 10 الی 15 درصد کلاس‌ های مدارس حالت رزرو برای اسکان مهمانان نوروزی پیدا می ‌کنند.

کد مطلب 2465692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها