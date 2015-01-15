شهید نواب صفوی الگوی مبارزه با استکبار بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری در همایش بزرگداشت شهید نواب‌صفوی و شهدای فدائیان اسلام که پیش از ظهر پنجشنبه در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، ضمن تبریک ایام ربیع اول و سالروز ورود حضرت معصومه(س) به شهر قم، اظهار کرد: انشاء الله بتوانیم پنجاه و نهمین سالگرد شهید نواب صفوی و همرزمانش را آنگونه که در شأن آنان است را گرامی بداریم و این مقدمه‌ای باشد برای برگزاری کنگره ملی این شهیدان.

وی نصریح کرد: سخن گفتن از شهدایی که در اوج دوران خفقان پهلوی برای صیانت از اسلام ناب محمدی(ص) جسورانه وارد مبارزه مسلحانه با حکومت ظالمانه شدند سخت است اما تکریم اقدامات آنان توسط امام راحل و مقام معظم رهبری و مراجع وظیفه ما را در گرامیداشت یاد و خاطره انان دو چندان می‌کند.

شهردار قم با بیان اینکه این دلیرمردان در طول مبارزه تا لحظات قبل از شهدات الگوی صبر و شجاعت و تقوا و مبارزه با استکبار بودند، گفت: مرور زندگی سراسر مخاطره شهید نواب صفوی و همرزمانش و بعد از آن قیام ۱۵ خردارد ۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی و جان فشانی جوانان غیور در ۸ سال دفاع مقدس سنگینی هزینه به ثمر نشستن این تحول بزررگ را یاد آور می‌شود که نمی‌توان به سادگی ازکنار دستاورد‌های انقلاب عبور کرد و نسبت به آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری و نیزشهدا بی‌تفاوت بود.

وی عنوان کرد: در همین راستا مدیریت شهری قم ضمن اهتمام به همه وظایف فرهنگی، عمرانی و خدماتی خود با همکاری با سایر نهاد‌ها به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان و ترویج روحیه ایثار و شهادت را به عنوان مهم‌ترین مأموریت‌های خود تلقی می‌کند و آن را برکتی برای سایر فعالیت‌های خود می‌داند.