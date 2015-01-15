ایجاد باور شغلی مهمتر از ارائه تسهیلات خرد به مددجو است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید بعد از ظهر پنج شنبه در نشست علمی تخصصی سرپرست کمیته امداد کشور با امدادگران اردبیل گفت: به تعبیر ما در توانمند سازی حلقه آخر اشتغال است که خانواده را به درآمد پایدار می رساند.

وی انتظار عمومی از کمیته امداد را توانمند سازی خواند و افزود: با این وجود بررسی ها نشان می دهد پیشکاری های اشتغال به مراتب مهمتر از خود اشتغال است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور با ذکر مثالی تصریح کرد: به عنوان مثال راه اندازی شغل سبک و دادن تسهیلات اهمیت چندانی ندارد و در مقابل پیشکاری که عمدتا در حوزه حمایت فرهنگی از فرد است به مراتب مهمتر است.

امید تاکید کرد: این به این معنی است که ایجاد باور در فرد مددجو مهمتر از ایجاد شغل برای وی است و اگر باور ایجاد شود حرکت برای ایجاد شغل نیز به وقوع خواهد پیوست.

وی با تاکید به ضرورت توجه به داشته های فکری، فرهنگی و عاطفی خانواده ها، افزود: مددجو باید به سمتی برود که داشته های خود را باور داشته باشد و به توانمندی خود ایمان بیاورد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور معتقد است در برخی مواقع امدادگران بر خلاف این مهم عمل می کنند و در پی طرح مشکلات توسط مددجو خود به مشکلات شدت می دهند.

امید معتقد است به جای ایجاد شغل باید باور اشتغال ایجاد کرد و صرف هزینه های گزاف در راستای آموزش و ایجاد شغل نشان می دهد افرادی که به چنین باوری برسند حتی اگر بعدها شغل خود را از دست بدهند وارد مشاغل جدید می شوند.

وی از جمله برنامه های کمیته امداد را اضافه کردن کار‌آفرینی به گام چهارم اشتغال عنوان کرد و گفت: در سطح شهرستان ها تا ۵۰۰ میلیون ریال و در استان ها تا یک میلیارد ریال تسهیلات به فرد کارآفرین پرداخت می شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور تاکید کرد: در راستای این طرح افرادی که می توانند شغل برای خود و دیگران ایجاد کنند مورد حمایت قرار می گیرند.