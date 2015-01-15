به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، آندرانیک تیموریان پس از پیروزی تیم ملی ایران برابر قطر و صعود به مرحله دوم جام ملتهای آسیا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی سختی را برابر قطر داشتیم و این موضوع را میدانستیم. این بازی برایمان سختتر از دیدار با بحرین بود ولی خوشبختانه توانستیم این بازی را با پیروزی به پایان رسانده و به مرحله بعدی صعود کنیم.
وی افزود: خوشبختانه با حمایت تماشاگران ایرانی، هیچ احساس تنهایی در استرالیا نکردیم و تا آنجایی که میتوانیم تلاش میکنیم تا باعث خوشحالی آنها شویم.
هافبک تیم ملی ایران و بهترین بازیکن دیدار ایران با قطر همچنین گفت: بازیکنان تیم ملی ایران در هر بازی برای پیروزی به میدان رفته و برای موفقیت میجنگند زیرا میخواهیم بهترین نتیجه را در این جام کسب کنیم.
تیموریان همچنین گفت: ما در هر بازی برای 3 امتیاز و پیروزی میجنگیم اما اتفاقات بازی قابل یش بینی نیست، به خاطر این فوتبال بهترین بازی دنیا است.
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