42 درصد اراضی كردستان به شيوه های نوين آبياری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، كریم ذوالفقاری ظهر امروز در جمع شماری از كشاورزان كردستانی در سنندج اظهار داشت: تلاش در راستای حمایت از كشاورزان و هچنین برنامه ریزی برای بهره برداری از ظرفیت های استان كردستان در این بخش یكی از سیاست های اصلی در استان به شمار می رود.

وی ادامه داد: در حال حاضر 42 درصد از اراضی کشاورزی استان کردستان به سیستم نوین مجهز شده است که 16 تا 18 درصد نسبت به میانگین کشوری رشد داشته است ولی این میزان به اندازه استعداد و قابلیت های كردستان نیست و باید در راستای توسعه آن برنامه ریزی شود.

رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان كردستان با اشاره به حوزه وسیع کشاورزی و نقش مهم آب در این حوزه اظهار داشت: در صنایع کشاورزی آب بسیار مهم است و متاسفانه وزارت نیرو به این امر مهم در استان کردستان توجه آنچنانی نداشته است و کشاورزان کردستانی مورد بی مهری قرار گرفته اند.

وی افزود: ما با یک میلیون و 100 هزار هکتار اراضی کشاورزی از وزارت نیرو انتظار بیشتری داریم گرچه منکر اقدامات موثر در این استان از سوی وزارت نیرو نیستیم اما اهتمام و توجه ویژه به بخش کشاورزی از انتظارات مردم و مسئولان این استان است.

ذوالفقاری بیان کرد: در این راستا نماینده گان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی و استاندار پیگیریهای مستمر و مکاتبات متعددی انجام داده اند و امید آن می رود که با حضور نماینده وزارت نیرو در استان کردستان این مشکلات بررسی و در راستای حل آن اقدامات موثری انجام شود.

وی ضمن مصرف تاكید بر بهینه آب کشاورزی توسط کشاورزان کردستانی عنوان کرد: علاوه بر اینکه تامین، انتقال و تحویل حجمی آب به عهده وزارت نیرو است ولی انتظار می رود كه کشاورزان کردستانی نیز با مصرف بهینه در راستای آبیاری مزارع اقدام نمایند.

وی پیگیری حقوق کشاورزان در حوزه آب را از مدیران بخشهای کشاورزی خواستار شد و اظهار داشت: حق و حقوق کشاورزان از مطالبات آنهاست که باید در اولویت وظایف مدیران سازمان کشاورزی قرار گیرد و همچون سنوات گذشته پیگیر این مورد باشند.

رئیس سازمان جهاد كشاورزی كردستان عنوان کرد: کشاورزان استان کردستان به عنوان کارشناس می توانند در همکاری های مستمر با سازمان جهاد کشاورزی نقش بسیار مهمی ایفا نمایند و همواره همراه و همگام با سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در راستای پیگیری های لازم مارا یاری نمایند.

وی در ادامه این دیدار که سه ساعت به طول انجامید افزود: از دیگر افتخارات ما حضور سه نمونه کشوری بود که از میان استان های دیگر استان کردستان تنها استانی بود که سه تولید کننده نمونه کشاورزی حضور داشتند که از افتخارات ما در بخش کشاورزی به شمار می رود.

ذوالفقاری سد سازی را عامل مهم تخریب محیط زیست دانست و اظهار داشت: انجام این پروژه ها باید معقول و منطقی باشد تا آسیبی به محیط زیست و اراضی کشاورز وارد نشود و باعث تخریب محیط زیست نشویم.

وی گفت: مهمترین بخشی که می تواند درآمد کشاورزان را حمایت کند صادرات محصولات کشاورزی است و در همین راستا باید از ظرفیت های این بخش به شكل بهتری استفاده شود.

ذوالفقاری افزود: شرکت پشتیبانی از امور دام ملزم به خرید مرغ از مرغداران است اما باید در راستای توسعه صادرات حرکتی اساسی انجام شود که البته اگر به صادرات راه پیدا کنیم با کاهش قیمت مواجه خواهیم شد که باید برای این مورد مشوق صادرات داشته باشیم.

وی در پایان کیفیت محصول و و بسته بندی را لازمه موفقیت در صادرات عنوان كرد و یادآور شد: باید هرگونه موانع در این راستا را انعکاس داده و ر راستای رفع نواقص كار تلاش جدی تری صورت گیرد.