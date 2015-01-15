معلمان براساس صلاحیت حرفه ای رتبه بندی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر فانی ظهر پنجشنبه در جمع فرهنگیان شهرستان زرند با اشاره به حضور 13 میلیون دانش آموز در 105 واحد آموزشی کشور، گفت: در حدود یک میلیون معلم وظیفه آموزش این دانش آموزان را بر عهده دارند.

وی از عزم دولت برای ارائه لایحه رتبه بندی معلمان تا پایان سال جاری به مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: بر این اساس معلمان از لحاظ صلاحیت حرفه ای رتبه بندی می شوند.

فانی یادآور شد: نوآوری، تالیف و تحقیقات افراد در رتبه بندی معلمان لحاظ شده و به افراد دارای رتبه بالاتر دستمزد بیشتری تعلق می گیرد.

وی سرمایه انسانی را مهم ترین سرمایه هر کشور دانست و ابراز داشت: زیرساخت های انسانی کشور در آموزش پرورش شکل می گیرد.

فانی با اشاره به اینکه سند تحول بنیادین مبنای تنظیم برنامه ششم توسعه در آموزش و پرورش است، افزود: تنظیم و تصویب این سند 10 سال به طول انجامید.

وی از تهیه نقشه راه این سند خبر و ادامه داد: این نقشه ظرف یک الی دو ماه آینده نهایی و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود.

وزیر آموزش و پرورش از اجرای سند تحول بنیادین در قالب 96 برنامه در مدارس کشور خبر داد و گفت: طی سال جاری از 120 راهکار به 40 راهکار ورود پیدا کردیم.

فانی در پایان گفت: چنانچه طرح ساماندهی نیروی انسانی اجرا نمی شد با کمبود 40 هزار معلم روبرو می شدیم.