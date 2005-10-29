سفر يك هيات بلندپايه پاكستاني به تل آويو

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، راديو رژيم صهيونيستي در حالي مدعي اين خبر شده است كه هيچ منبع رسمي اين ادعا را تاييد نكرده است .

راديورژيم صهيونيستي اعلام كرد كه آريل شارون نخست وزير و سيلوان شالوم وزير امور خارجه اسرائيل با اين هيات ديدار خواهند كرد.



اعضاي اين هيات را ژنرال هاي بازنشسته ،رهبران ديني و مذهبي و سياستمداران و بازرگان پاكستاني تشكيل مي دهند.

اين درحالي است كه پس از وقوع زلزله پاكستان دراوايل ماه جاري اكتبر (مهر ماه) ، رژيم صهيونيستي به اين كشوركمك هايي را ارسال كرد.

همچنين درحاشيه برگزاري شصتمين نشست سازمان ملل متحد در14ماه سپتامبر گذشته ( 23شهريور ماه) درنيويورك پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان وآريل شارون نخست وزيررژيم صهيونيستي مصافحه كردند. اين ديداردوهفته پس ازانجام اولين تماس رسمي بين اسلام آباد و تل آويو صورت گرفت.

شايان ذكراست، اولين ديداررسمي مقامات اسلام آباد و تل آويو ، بين سيلوان شالوم وزير امورخارجه اسرائيل و خورشيد قصوري همتاي پاكستاني وي كه ازآن به ديدار تاريخي نام برده شد ، درسپتامبر گذشته دراستانبول تركيه به رغم اينكه ميان طرفين هيچ روابط ديپلماتيك برقرارنبود ، انجام شد.

اين درحالي است كه رسانه هاي خارجي گزارش دادند درچارچوب عادي سازي روابط تل آويو با كشورهاي اسلامي وعربي اندونزي، افغانستان، كويت و بحرين نيزبراي برقراري روابط با تل آويو به تكاپو افتاده اند.