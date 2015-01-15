به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیری در گفت و گو با خبرنگاران در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود ضمن اشاره به حضور ۵۰۰ ناشر در نمایشگاه بزرگ کتاب شاهرود افزود: از این تعداد ۱۱ ناشر از استان سمنان هستند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود اضافه کرد: در این نمایشگاه ۱۰۶ ناشر دارای غرفه مستقل بوده و ۵۶ ناشر نیز نمایندگی خود را به تعدادی از ناشران شرکت کننده در نمایشگاه واگذار کرده اند.

امیری تصریح کرد: ۴۳ ناشر با تشکیل شرکت تعاونی، عنوان ناشران مستقل را به خود اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه در استان سمنان ۲۵ ناشر فعالیت دارند، ادامه داد: ۳۲ هزار و ۵۰۰ عنوان کتاب با موضوع های مختلف به همراه کتاب های دانشگاهی در نمایشگاه عرضه می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود گفت: در این نمایشگاه ۲۰ درصد به صورت بن خرید کتاب و ۱۰ درصد توسط ناشران به خریداران تخفیف داده می شود.

امیری افزود: با راه اندازی وب سایت نمایشگاه کتاب شاهرود اسامی ناشرین، کتاب های موجود و نیز قیمت فروش به صورت آنلاین، همزمان با گشایش نمایشگاه در فضای مجازی قابل دسترسی است.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی های فرهنگی و هنری است، گفت: فعالیت های فرهنگی مناسب همراه با برنامه های با نشاط در حاشیه نمایشگاه، می تواند برخی خلاها و چالش های فرهنگی و اجتماعی را کاهش دهد و افزایش حضور مردم را به دنبال دارد.

تجلیل از خادمان فرهنگی و رونمایی از کتاب از برنامه های جانبی نمایشگاه کتاب است که اول تا هفتم بهمن در سالن شهید اکبری شاهرود برپا می شود.

ساعت بازدید از نمایشگاه ۹ تا ۱۲ و ۱۶ تا ۲۰ اعلام شده است.

دهمین نمایشگاه کتاب استانی در سال ۱۳۹۱در شاهرود برگزار و با استقبال مردم روبرو شد و یازدهمین نمایشگاه کتاب سال قبل در سمنان برگزار شده بود.